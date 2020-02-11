6歲女童骨齡卻11歲 醫師提醒家長注意孩子性早熟

近年來兒童性發育提早的現象越來越普遍，在各網路親子論壇裡，常可見到家長們的疑慮與不安。在小兒內分泌門診中常有父母焦慮擔心自己的寶貝兒女是否太早發育、會不會影響日後身高、以及詢問後續該如何治療等問題。

台南市一名國小一年級女童，從小身高都落於正常體位的90到97個百分比，本來應該不會有矮小的困擾。但最近家長卻注意到孩子胸部有硬塊及疼痛感而來就診，醫師檢查發現6歲3個月大的小女孩骨齡卻已達11歲，如沒處理恐怕將因生長板提早閉合而使最終身高連150公分都不到，經抽血確認是中樞性性早熟且無其他腫瘤等問題後，予以柳菩林治療5年的時間，最終身高達至156公分且之後女性性徵也都發育良好。

郭綜合醫院小兒內分泌科醫師陳首硯表示，性早熟的孩童，剛開始身高或許會領先同年齡兒童，但因其骨骼年齡超前，生長板將提早癒合而縮短了成長的黃金時間，如沒妥善介入很容易較一般成人身高來的矮小。

此外，第二性徵的過早出現會造成外觀上的改變，這也常會引起同年齡孩子的嘲笑，對孩童心理發展的影響也是令家長憂心的一個原因。

陳首硯表示，現今兒童第二性徵出現的時間，男生約為9歲至14歲、女生則為8歲至13歲之間。若女生在8歲前出現胸部發育甚至初經來潮等性特徵；或男生在9歲前有睪丸變大、陰莖變長、變聲等第二性徵發育者，都稱為性早熟。

通常一個孩童因性早熟的問題來到小兒內分泌門診會依發育程度安排以下評估：

一、完整的家族史、個人病史、藥物史及飲食習慣。

二、身體檢查包含身高、體重、生長速率及第二性徵發育的評估。

三、X光放射線檢查，判斷患童的骨骼年齡(性早熟患童一般會超齡2歲以上)。

四、抽血檢LH黃體激素、FSH濾泡激素、性腺荷爾蒙、甲狀腺荷爾蒙等；另可利用促性腺激素刺激測驗LHRH試驗判定是否為合乎健保治療標準之中樞型性早熟個案。

五、影像學檢查，如骨盆腔超音波或腦部電腦斷層等。

之後依其原因，再將性早熟區分為：

中樞型性早熟：因為下視丘－腦下垂體－性腺軸提早被活化，促使性腺激素亢進。

週邊型性早熟：週邊荷爾蒙腺體分泌出現問題，常見於腎上腺增生症、腎上腺腫瘤、卵巢腫瘤、睪丸腫瘤等疾病，臨床上通常較少見。

雖然大多數的中樞性性早熟其致病原因不明，但除了體質因素外，現今環境賀爾蒙的影響也不可輕忽，由於環境賀爾蒙大部分以脂溶性居多，炸物或零食等的攝取還是應該盡量避免。

另外也有研究發現體重過重者，有較高的比例導致骨齡超前及性早熟的情況。建議父母應讓子女維持適度飲食、規律運動並控制體重，以降低提早性發育的可能性。萬一孩童太早出現第二性徵，家長也應盡早帶至小兒內分泌科門診接受詳細的評估及治療。

性早熟的治療必需針對個別的情況來處理。中樞型性早熟的孩童若未合併骨齡明顯超前，在對未來成人身高影響不大的情形下，一般只需飲食運動控制，於門診定期追蹤即可，不須藥物治療；但是若在追蹤期間，骨齡出現比實際年紀進展還快的情況，可在醫師建議下考慮以每月皮下注射促性腺激素釋放素作用劑進行治療，不過嚴格來說，此藥物的功效只在於延緩骨齡的進展以爭取成長的時間，想要有更高的成人身高，飲食運動的控制還是不可少。