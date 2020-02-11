戰勝肥胖症！成大斗六醫院助她11周減重9公斤

34歲許姓上班族出社會後體重就越來越重，曾經嘗試靠節食減重，但減重後又復胖，久了也就不把「變胖」放在心上，目前身體質量指數（BMI）32.6，近幾年體檢才發現紅字特別多，讓她擔心年紀輕輕就因為肥胖而把身體搞壞。

許女說，她腰圍也超標，健康檢查的血糖、膽固醇、肝功能指數都偏高，讓她很擔心，也害怕一輩子都得吃藥過活。

成大醫院斗六分院家庭醫學科林秉生醫師表示，經由院內體重管理門診的診療，在減重團隊的指導下進行飲食控制與運動，許小姐在11周內減掉了9公斤，追蹤血糖、膽固醇、肝功能的數據指數也逐漸回穩。

林秉生說，肥胖不僅影響日常生活，也會有許多併發症，106年國人的十大死因中，與肥胖有關的就有癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等7項。

肥胖固然可怕，但也可以逆轉的，透過減重，肥胖者可以達到控制或改善高血壓、糖尿病、睡眠呼吸中止、心血管疾病或代謝症候群等慢性病，甚至能降低多種癌症的發生率。

林秉生表示，肥胖除了遺傳因素外，主要受到致胖環境及生活型態因素的影響，就是熱量攝取過多、消耗太少，導致剩餘的熱量，以脂肪形式堆積在體內。

他說，許多在減重過程中常有一些迷思，誤以為吃越少越會瘦，或是認為開刀就能一勞永逸，飲食控制和增加身體活動才是減重的核心，必須透過自我管理，將飲食控制及身體活動落實生活中，才能夠不復胖。