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台東縣府今年嚴格牛隻管理 未掛耳標沒入牛隻
台東肉牛今年未依規定掛耳標，縣政府農業處將直接沒入飼主牛隻。農業處表示，全縣牛隻約1千餘頭，為預防馬路撞牛的意外發生，將嚴格執行動物保護法。
農業處處長許家豪表示，出生的仔牛未剪耳號或夾耳號、成牛沒有夾耳號，縣府將以沒收飼主的牛隻為手段，以督促飼主各自管好牛群。
農業處表示，從去年8月開始，畜產保育科密集地辦理7場次的牛隻掛耳標宣導會，的確收到成效；不過，目前由於肺炎疫情避免群聚會議，畜保科已先行函文請各鄉鎮市公所督導落實牛耳標的釘掛，並將牛籍與飼主資料登錄、建檔，要求各飼主務必詳實填報「飼養牛隻登記表」，以加強管理。
許家豪強調，如果飼主沒有依照規定管好牛群，將依據動物保護法第7條、第 32 條規定，逕行沒入飼主的牛隻。此外，為避免牛隻夜遊、逛馬路造成駕駛撞牛意外，縣府仍將持續勸導飼主不要在鄰近公路的地方養牛，對於移動式的養牛戶也將更嚴格查緝。
另一旦發生牛隻竄出公眾出入場所或道路，驚擾民眾造成危害他人生命安全、財物損失時，飼主必須負起嚴重的法律責任。縣府不定時突襲檢查各個養牛戶，以規範飼主。
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