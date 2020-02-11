台南麻豆農會超市賣現煮咖啡 最美總幹事把超市變美了

台南麻豆農會超市也賣現煮咖啡了！有最美總幹事之稱的麻豆區農會總幹事孫慈敏進行農會超市空間大改造，有如逛百貨公司的超市，開幕不到一個月，吸引外地消費者朝聖，各地農會也紛紛來取經，孫慈敏根據消費者需求，與台糖合作販售現煮咖啡，同時要增加多肉植物專區，兒童遊戲專區及毛小孩寵物專區，打造更適合全家人一起逛的超市。

麻豆區農會超市優質化重新改造後上月中旬開幕，比美百貨公司超市的環境，一開幕就很轟動，吸引很多外地的消費者前來搶鮮體驗，孫慈敏說，因超市有休息區，適合全家人來採買，阿公阿嬤年紀大的可以坐著休息，小朋友也可以在這裡吃東西，等爸媽採購，所以就決定賣咖啡，希望消費者把這裡當成沒有壓力的休閒空間。

孫慈敏表示，農會超市除了既有服務農民的功能，還有擴大服務層面，但販售的產品又要和一般超市有區隔，才能有競爭力。農會超市設有青農和小農平台，以及有機安全產品區 、台南農特產區，像小農專區的食材很獲青睞，之前推出圓櫛瓜一下子就銷售完了，農民還有有很多特別的農產品，提供青農和小農一個很好的銷售平台。