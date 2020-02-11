破產蚊子校園嘉南高中 減價拍賣第19次拍定

嘉義縣沿海東石鄉私立嘉南高中經營不善吹熄燈號，淪為蚊子校園，12年前嘉義地方法院裁定破產，破產管理人楊瓊雅律師共辦理18次拍賣，都無人進場投標，5日辦理第19次拍賣，從最高底價8876萬餘元，降到3184萬800元，腰斬減價一半以上，終於由北部一家地產開發公司以3184萬8888元拍定。

楊瓊雅律師說，拍定人已繳交636萬8000元保證金，明天須繳清價款， 才可以辦理產權過戶，接下來會通知債權人分配債權，校方共積欠學校教職員及銀行逾億元債務。

嘉南高中荒廢17年，曾被夜遊社團「鬼故事夜遊團」，列為鬧鬼恐怖景點，管理人斥為無稽，平日雇人看管校園，曾發生廢棄物火警，地方人士批荒廢校園未活化利用，阻礙地方發展，希望政府協助，早日拍定，轉型濱海遊客中心或長照中心。

但拍定的地產開發公司對未來用途不表示意見，在地東石鄉蔦松村長余澄溪說，只要不 是製造汙染臭味的產業開發，地方都歡迎，居民擔心轉型畜牧業產生臭味汙染。

嘉南高中92年經營不善吹熄燈號，淪為蚊子校園，12年前法院裁定破產，拍賣2筆校地及5棟教學大樓，包括校園司令台後方2筆校地及5棟大樓，合併拍賣校地1萬2000多平方公尺，拍賣地目田地、雜地，特定教育目的使用。