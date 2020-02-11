地層下陷休耕農地變濕地 台南學甲濕地黑面琵鷺新天堂

台南市學甲濕地生態園區位於急水溪北堤防內側的灘地，在10年前畫設，面積將近20公頃，是林務局以租用休耕農地的方式正式補助的濕地生態園區，近年來成為黑面琵鷺度冬棲息的場域之一，已經連續9年紀錄到國際級保育鳥類「黑面琵鷺」，5年前最多記錄到428隻，今年最新鳥調數量達到556隻，又刷新紀錄，在台南地區的黑面琵鷺棲息處排在第3名棲息處，鳥友還拍攝到多種保育鳥類，是鳥類的新天堂。

台南市生態保育學會日前進行黑面琵鷺鳥調時，在學甲濕地生態園區發現數量達556隻，又刷新了5年前428隻的最高紀錄，消息傳出吸引許多遊客及鳥友前往觀賞黑面琵鷺，台南地區黑面琵鷺棲息數量前三名分別是曾文溪出海口主棲息地及七股頂山，學甲濕地已躍居第3。

台南市生態保育學會表示，學甲濕地現址在20多年前，因為氣候變化海平面上升，以及養殖業者超抽地下水，使得地層下陷，土地逐漸鹽化、下沉，不得不廢村遷址，長達10年期間採生態、休耕模式，讓地力自然恢復，農地轉型復育成濕地，「學甲濕地生態園區」在2012年成立，由台南市政府、學甲區農會及台南市生態保育學會共同經營，朝生態保育、教育及觀光旅遊方向發展。

學甲濕地生態園區因為人為干擾不多，食物來源充足，加上堤防擋風，不只黑面琵鷺，還有紅嘴燕鷗、黑腹燕鷗，以及常見的白鷺鷥群等上百種鳥類棲息，還有罕見保育鳥種灰胸秧雞現蹤，數量約30隻，令鳥友驚喜，區域內紅樹林、水筆仔遍布，地上四處可見招潮蟹、彈塗魚，是各級學校戶外生態教學的重要地點。