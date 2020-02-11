降低感染風險 來台外籍學生可線上申辦居留證

每逢新學期開始，即有來自各國外籍學生湧入移民署各縣市服務站申辦居留證，近期武漢新冠肺炎疫情持續升溫，為配合全面防疫，移民署台南市第一服務站今天請外籍學生多加利用網路「外來學生線上申辦系統」申辦居留證，5天即可領證。

移民署台南市第一服務站為推廣該系統，今年1月學期結束前，利用行動服務列車至台南市外籍學生人數最多的成功大學，為在校外籍生詳細解說操作方法，協助他們用筆電或手機完成線上申辦。

第一服務站主任林志鴻表示，「外來學生線上申辦系統」全年24小時無休，不僅可節省同學在現場的等候時間，也可以縮短交通往來的距離，並且達到一定防疫效果。

為配合防疫，許多大學都已宣布延後開學，為避免居留證逾期，透過「外來學生線上申辦系統」申辦是安全快速的方法，林志鴻歡迎各大專院校的外國學生、僑生、無戶籍國民及中港澳學生多加利用，如有使用問題，可撥打移民署客服專線02-27967162或台南市第一服務站電話06-2937641諮詢。

移民署「外來學生線上申辦系統」網址為https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry，學生可以不用親臨排隊，並降低群聚感染風險，利用網路申辦只須5天即可領證，以「網路代替馬路」，安全方便又迅速。