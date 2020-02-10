婉謝紅包轉助弱勢 新營3清潔隊員操守受尊敬

因應武漢新冠肺炎疫情，嘉義縣政府教育處已調查縣內122所小學、25所國高中防疫上的需求，趕在開學前，針對部分學校較缺乏的口罩及耳溫槍、消毒液等，已緊急採購與整備相關物資，教育處喊出，有信心在開學前，將口罩撥補到各校。

2020-02-10 17:27