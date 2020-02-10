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婉謝紅包轉助弱勢 新營3清潔隊員操守受尊敬
台南市政府環保局新營區清潔隊3名清潔隊員春節收運垃圾時，有鄉親主動送上紅包致謝，經隊員婉拒仍塞入清潔車內，3人交由清潔班班長保管，轉贈台南家扶中心，3人工作操守地方傳為佳話，環保局將敘獎獎勵。
環保局說，新營區清潔隊3名隊員周建儒、陳信宇、吳新坤，小年夜前一晚如往常收運垃圾，有名鄉親為感謝清潔隊員平日維護環境清潔辛勞，倒垃圾時主動送上3包紅包、每包200元致意，隊員當場婉拒，鄉親仍堅持致贈。
眼看無法拒絕，隊員返隊後將這3包紅包交付給班長保管，新營區清潔隊依據廉政倫理規範進行登錄並將紅包提交政風室處理，環保局決定將紅包轉捐贈北南市家扶中心。
台南市長黃偉哲說，感謝鄉親對於清潔隊員辛勞肯定，但公務人員還是要遵守廉能規定，鄉親們看到清潔隊員時說聲「辛苦了」、「謝謝」就行了，讓隊員們感受到鄉親肯定。
環保局代理局長陳幸芬表示，環保局平日除對清潔隊員工作及服務要求，良好品德操守素養也特別重視。對於隊員操守表現引以為榮，將敘獎獎勵。
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