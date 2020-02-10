嘉市再創上千格停車場 舊燈會場地開始整地

嘉義市府為了活絡商圈及提供停車需求，已取得國防部的同意，今天在舊燈會停車場開始整地，分為11個區塊開發停車場，預計創造一千多個以上的各類車種的停車位。

市府交通處指出，預計在民國路及新生路區塊規畫約737個轎車停車位，公明路及啟明路區域87個大型客車的停車空間。另外針對附近商圈，在民國路及民族路區塊也規畫了免費的203個機車停車格，預計在今年2月25日完工，提供市民朋友及觀光客停車需求。

交通處表示，停車場預計在2月底開始收費，小客車收費一個月600元，另為紓解市區停車場的不足，假日收費4小時20元，假日提供30分鐘一班的接駁車服務，送觀光客到文化路夜市、城隍廟、中央噴水池及文化公園等地，若之後狀況良好，將會加密接駁車班次、擴大接駁範圍。