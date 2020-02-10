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嘉市再創上千格停車場 舊燈會場地開始整地
嘉義市府為了活絡商圈及提供停車需求，已取得國防部的同意，今天在舊燈會停車場開始整地，分為11個區塊開發停車場，預計創造一千多個以上的各類車種的停車位。
市府交通處指出，預計在民國路及新生路區塊規畫約737個轎車停車位，公明路及啟明路區域87個大型客車的停車空間。另外針對附近商圈，在民國路及民族路區塊也規畫了免費的203個機車停車格，預計在今年2月25日完工，提供市民朋友及觀光客停車需求。
交通處表示，停車場預計在2月底開始收費，小客車收費一個月600元，另為紓解市區停車場的不足，假日收費4小時20元，假日提供30分鐘一班的接駁車服務，送觀光客到文化路夜市、城隍廟、中央噴水池及文化公園等地，若之後狀況良好，將會加密接駁車班次、擴大接駁範圍。
交通處說，場地為國防部所有，未來標租給停管業者的權利金，65％歸給國防部，35%給市府；今天這個場地已開始做整地的工作，請民眾盡早配合移置車輛，讓工程可以順利完成。另外，在新生路、啟明路及光彩街區域，將規畫成活動場地，舉辦大型活動。
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