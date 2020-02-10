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台南再公告歷史街區緩衝區 廣達570公頃

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府今天公告「府城歷史街區（緩衝區）計畫」，面積約570公頃。圖／文化局提供

台南市政府今天公告「府城歷史街區（緩衝區）計畫」，面積約570公頃，與之前已公告畫設的府城核心區310公頃，總計達到880公頃，含概了原台南市市中心的所有精華區段。

文化局表示，之前公布核心區是在中西、北區，而這次的緩衝區則在東、南、中西與北區，此外還有大範圍外的兩處零星小區，都是在南區的「公英一街街區」及「警察新村街區」等2處區外特色分區。

文化局表示，台南市自2012年實施「台南市歷史街區振興自治條例」後，至今已邁入第7年，市府先後公告鹽水、府城（核心區）、新化及麻豆等歷史街區計畫，其中「府城歷史街區計畫」於2017年公告，為原台南市內發展最早之中心商業區，畫設主要依據清治時期都市發展脈絡，以湯德章紀念公園為中心的文化資產古蹟密集區域，及歷史特色鮮明的五條港地區為第一階段之核心範圍。

然而府城的都市架構主要立基於清治及日治時期的空間發展之下，核心區範圍尚未完整呈現兩時期的空間脈絡；本次計畫爰考量府城發展的整體歷史脈絡，同時思考未來都市長期發展潛力，適度擴大府城歷史街區範圍並界定其緩衝區之定位，藉由歷史空間資源的研究盤點，指定特色歷史分區7區，除了前述區外兩特色分區外，區內則有自強、南門、成大一中、保安及新町等5區。

文化局表示，本次計畫範圍因位處歷史中都市發展的邊緣地帶，不似核心區域有密集的歷史資源及氛圍，再配合戰後開發導向的都市計畫並歷經多次都市開發及發展，使得計畫範圍外多為大規模、大面積開發且形式較單一的近代化都市景觀，因此在「舊」與「新」之間，本次計畫帶有「緩衝」與「連接」的意義存在。

在都市環境景觀上成為歷史街區景觀與近代都市景觀的緩衝及過渡區域；在執行層面也能讓歷史街區的願景與都市計畫的操作更加順暢的連接。透過緩衝區的畫設，期望在「舊」與「新」之間的歷史空間特色得以維護，藉由硬體空間上的環境景觀維護及塑造，配合軟體面的歷史老屋使用、歷史文化活動辦理及特色傳統產業活化等手法，以期妥善保存歷史街區風貌，活化再造歷史文化空間，並振興地方文化產業。

有關「府城歷史街區（緩衝區）計畫」之計畫書電子檔已公開於文化局網站（http://culture.tainan.gov.tw/index.php）「政府公開資訊選單」－「施政計畫、研究報告」－「歷史街區計畫」，民眾可自行下載閱覽。

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