影／溪口元宵遶境圓滿落幕 上百箱鞭炮迎老上帝

嘉義縣溪口鄉北極殿玄天上帝為期3天2夜的傳統元宵遶境昨晚11點左右進入最高潮，出外遶境的老上帝爺公、二上帝爺公及五穀王等三尊神像陸續返回北極殿入廟，入廟前地方鄉親紛紛準備上百箱各式鞭炮炸神轎，光是炸二上帝爺公神轎的鞭炮就多達150箱，直到接近凌晨1點才圓滿落幕。

溪口鄉溪東村長謝陸成表示，每年農曆1月14日至16日的元宵遶境是溪口人最大盛事，他們都會竭盡所能準備鞭炮迎接老上帝，已有200多年歷史，溪口人認為準備的鞭炮越多表示這一年會越旺，今年元宵遶境也非常熱鬧，原本農曆15日老上帝預計於晚間11點入廟1次，直到16日凌晨4點才入廟。

預計今年溪口元宵遶境民眾花費在購買鞭炮的價錢將高達上千萬，謝陸成說，今年溪東村的主轎輪到二上帝，他們村準備一頂可載運20多尊神像的神轎，並邀請12名鄉民扛轎，謝陸成一家也花費10萬元買了一屋子鞭炮迎接神明，等神轎經過家門口時，將鞭炮放上神轎，再一起點燃，場面非常浩大。

溪口11歲及10歲的謝姓兄弟也加入遶境轎班，其父親表示，以前自己也是轎班一員，小孩子從小看鞭炮炸神轎到大，為了讓孩子們練膽量，祈求平安，也讓兄弟倆參與轎班遶境。