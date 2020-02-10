雲嘉南濱海風管處旅人誌 拍照打卡分享全搞定

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管新推出「白色雲嘉南－影‧遊旅人旅人誌」，邀請遊客在該書導引下，透過手機或相機，尋找適合的體裁，拍出一張張精彩攝影作品，即日起至4月底還在七股遊客中心舉辦迷你攝影展。

這本旅人誌共有119頁，照片由白峻峰、裴美茜、顏嘉宏、劉翰昌、張瑞福、巫碧珠、杜長益、蔡世昌等素人之手，

內容包括介紹曬鹽產業文化的「鹽喜攻略」；展現濱海旅遊及漁業、養殖業題材的「海海人生」；可以看到廟宇建築之美、熱鬧宗教民俗活動的「與神同行」；還有「生態遊樂園」呈現各種地形景觀美景。

雲嘉南管理處處長徐振能說，雲嘉南濱海有獨一無二井仔腳瓦盤鹽田，呈現鹽業文化，還有多彩多姿的自然風光、生態資源、人文底蘊、宗教文化，以及新鮮的海鮮美食，不但吸引遊客到訪賞玩，也能夠給予攝影愛好者豐富多樣取景拍攝題材，對熱衷「拍照打卡分享」的朋友，更有著無限吸引力。

徐振能指出，這次還從攝影叢書內精選30張攝影作品，即日起至4月30日於七股遊客中心舉辦迷你攝影展，遊客至七股遊客中心拍照，將照片上傳至「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁，就有機會抽中該新書。