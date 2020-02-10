嘉縣教育處急調查 147所學校防疫缺乏物資 開學前補足

因應武漢新冠肺炎疫情，嘉義縣政府教育處已調查縣內122所小學、25所國高中防疫上的需求，趕在開學前，針對部分學校較缺乏的口罩及耳溫槍、消毒液等，已緊急採購與整備相關物資，教育處喊出，有信心在開學前，將口罩撥補到各校。

嘉義縣教育處長陳添丁說，口罩將按照各校班級數，每班提供1盒口罩供校方備用，並確保各校至少有1隻耳溫槍得以使用，班級數較多的學校，則按照比例增加耳溫槍的數量供學校使用，在21日也將提供二氧化氯消毒液供各校統一領取，以利消毒。

今天上午陳添丁也到民雄國中及柳溝國小瞭解防疫工作準備及落實情況，盼透過環境的阻隔及清潔，杜絕病毒進入校園，保障師生健康。

民雄國中為縣內大校之一，師生數與校內場館空間多，民雄國中校長劉彥碩表示，目前較大的困擾為部分校內活動，經評估可續辦，但仍有少數家長有疑義，盼全面停止課程或活動，對此校方僅能盡量溝通。

教育處則表示，針對疫情發展，每日皆有在監控，請家長放心，各校也將在開學前調查師生的旅遊史，衛教宣導及消毒，肯定會提供防疫校園令學生安心復學。

開學後是否需全面戴口罩或量體溫，教育處表示，目前依本縣疫情狀況及衛生專業建議尚無強制戴口罩及量體溫的必要與急迫性，提醒師生若出現發燒症狀應立即就醫，戴口罩落實健康自主管理以維護他人健康。