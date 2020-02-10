台灣限定 日本聯名款奇美博物館便條紙亮相

歐風十足的台南奇美博物館和日本品牌合作，今天推出紙雕模型便條紙的設計精品，每張便條紙的刀模都不一樣，便條紙全數取下後，更會出現奇美博館的紙雕模型，讓人驚喜。

奇美博物館今天宣布開賣和TRIAD合作的「OMOSHIROI BLOCK」（有趣的便箋）系列便條紙。這是此系列作品中首次出現台灣建築，也是此日本品牌首次和亞洲其他國家聯名合作，只屬於台灣的限定商品，日本境內都買不到。

奇美博物館人員告訴中央社記者，館方和日本品牌前年合作設計奇美博物館的紙雕模型便條紙，歷時1年半，今天正式亮相，在博物館禮品店及官方eShop都有販售。

這款奇美博物館紙雕便條紙以「森林中的博物館」為主題，主色是綠色漸層，便條紙乍看平凡，但當一張張撕下後，就會看見綠色漸層的博物館從無到有慢慢出現，150張便條紙全部用完後，雅緻的奇美博物館紙雕模型就會映入眼簾。

奇美博物館的紙雕模型便條紙，不僅會有紙雕模型現身，便條紙本身也藏有玄機，150張便條紙的刀模都不一樣，其中更隱藏4種不同的紙雕圖案，包括奇美博物館戶外地標「阿波羅噴泉」、建築圓頂上方的「榮耀天使」、奇美重要典藏「沉思者」，及奇美創辦人許文龍拉奏小提琴的剪影。

這款奇美博物館紙雕便條紙的設計精品，售價新台幣2980元，使用1張便條紙得花20元，但奇美博物館人員說，以精品設計角度來看，這個價格並不算貴。