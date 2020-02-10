台南眷村改建社會住宅 首件70戶預計116年完工

台南市長黃偉哲（中）今天見證都發局與理銘開發公司完成二空新村都更合作簽約，讓市府順利取得社會住宅。記者修瑞瑩／攝影

台南市政府下午舉辦仁德二空新村A區都市更新開發案簽約，都發局表示，這是台南市第一件透過都更容積獎勵取得社會住宅的案件，全區共計取得70戶社會住宅，預計116年完工。

都發局表示，全案與國防部合作，透過容積獎勵，台南市政府不僅免費取得公共設施土地，還取得價值約3億元、只租不賣的社會住宅，在本案簽約後，全市陸續還將有二空B區等多區將與國防部合作，獲取的社會住宅約有上千戶。

其他合作的眷村還有永康區的精忠二村、東區的平實營區、北區的中興新村、南區的大鵬新村、北區自強新村及九六新村等，都發局表示，除了九六會慢一點之外，其他各區都將在年底前完成與國防部的簽約，啟動都更。

今天啟動的二空新村原本是老舊眷舍，之後在東側興建新的國宅，原用地則由國防部對外招商開發，總面積2萬1869平方公尺，由於鄰近東區南台南站副都心，地段相當不錯，都發局表示，目前附近集合住宅的售價每坪約15萬元以上，而取得的社會住宅，未來將對外招租。

台南市長黃偉哲下午到簽約現場見證，他表示，社會住宅的來源有很多，可以透過市府自行新建、都更或重劃等方式，但如果市府自建可能因為經費等問題會比較慢，而透過都更容積獎勵取得，不僅快市府的財務負擔也小，是一個很好的方式。

二空A區在都更後，台南市政府可順利完成約1.87公頃公共設施用地開闢節省約7000萬工程經費，並獲取社會住宅約70戶，市值約3億元。