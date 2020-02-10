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二空新村都更正式簽約 黃偉哲：創多方共贏效益

中央社 / 台南10日電

配合軍方活化老舊眷村土地資產，台南市長黃偉哲今天主持「台南市二空新村A區都市更新開發案簽約」，全案南市可獲取市值約3億元的70戶社會住宅外，更可節省公帑支出約11億元。

黃偉哲表示，二空新村社會住宅是台南市政府與國防部合作首件透過都市更新容積獎勵取得的社會住宅，總戶數約70戶。簽約後將儘速進行更新事業計畫研擬及住宅工程規劃設計，預計民國110年開工，在提出建造執照申請前完成公共設施開闢（包括道路、綠地等，約1.87公頃），申報開工後3年內完成社會住宅，全區開發估6年內完成，全案總計可為市庫節省公帑支出約11億元經費，招商策略可創造地區發展等多方共贏效益。

黃偉哲表示，台南市配合中央住宅政策，積極推動多項住宅業務，將透過直接興建及都更容積獎勵取得社會住宅方式，增加南市社會住宅供給，以期達到穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，進而落實居住正義。

台南市政府都市發展局長莊德樑表示，台南市政府近年配合軍方推動活化老舊眷村土地資產。仁德區二空新村（A區）基地位於仁德區保仁路以北，面積近2萬2000平方公尺，基地範圍北側鄰近東區南台南站副都心，極具有建構新興發展核心地區條件。

莊德樑說，全案經都市更新方式開發，公有土地得以順利活化處分，透過容積獎勵方式，台南市政府可順利完成約1.87公頃公共設施用地開闢（節省約7000萬工程經費），並獲取社會住宅約70戶（市值約3億元）。

都發局表示，全案考量地區發展需求以及社會公益性，訂定數種房型空間需求、相關設施建材水準及設備表等，未來設計包含綠建築規劃，並採通用設計，強化區內無障礙設施。部分樓層依「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」規定配置無障礙住宅，建構易使用、高適應性設計，營造全齡優質住宅，完整規劃成為可循環利用的好宅。

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