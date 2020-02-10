台積電嘉義徵400名技術員 年薪上看60萬

台積電台南廠明天將於嘉義市體育館舉辦招募會，預定招募400名現場技術員，近期已成為嘉義縣市有意轉換跑道、求職者焦點，嘉義市社會處表示，台積電本次申請招募技術員，筆試時間10點到下午4點，每小時1次，因防疫武漢肺炎取消現場面試，另其他各工程師等職缺，請求職者自行到台積電求職網登錄。

「你要不要去台積電應徵？」台積電明天將在嘉義市辦招募面試會，招考技術員，只需高中以上、不限科系，懂基礎英文、OFFICE操作門檻不高，上班地點在台南南科廠區，近期吸引嘉義縣市許多求職者躍躍欲試，許多人也有意轉換跑道試試看。

「工作辛苦能存錢！」一名曾在台積電擔任技術員的張女表示，台積電技術員分日夜2班，採作二休二制，每次工作12小時，但中間可休息2次，工作單調重複，因為都穿全套防塵衣，包得密不透風，工作真的辛苦。

她說，月薪2萬5000到3萬2000元雖然不是很高，但輪夜班還有津貼，因為每季有季獎金，加班、分紅、年終，年薪基本50多萬，甚至到60萬以上都不是問題，主要還是看績效、職等。

社會處提醒，有意面試者請先至台積電網站線上填寫履歷，並列印履歷畫面，當天攜至現場讓主管審核，活動採現場報名，現場發放號碼牌(上午9:30開始發放、發放截止時間14:30)，現場筆試，完成後連同履歷一起繳交，因防疫期間，取消現場面試，通過初試後面試時間另行通知。