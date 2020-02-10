鼓勵外出運動增強免疫力 劍湖山推12歲以下1元

因應武漢新冠肺炎，許多醫療專家建議民眾多運動、攝取足夠營養提升免疫力；雲林劍湖山世界主題樂園率先推出｢活力健康1起來｣專案，即日起至3月1日，12歲以下門票只要1元，陪同的大人則可以599元優惠票價（原價899元）入場。

劍湖山世界表示，園內的設施、賣店及劍湖山渡假大飯店都有定時的酒精消毒，員工及遊客入園時都需量測體溫，確保大家的健康。

遊客入園還可獲贈｢活力健康包｣，內含健康噴霧或健康潔手液乙瓶、互動遊戲博I phone 11乙局限丟沙包、籃球神射手攤位、園內消費優惠券乙張、汽車摸彩券乙張，超值優惠等您來拿。

健康噴霧及潔手凝露均為可隨身攜帶使用的清潔衛生良品送完為止；即日起，入住劍湖山渡假大飯店，每房也可獲得乙瓶，園內的消費優惠券總價值超過1000元，可充分享受園內美食。

劍湖山說，今年3月1日將公開抽出Honda 多用途運動休旅車乙輛，以及劍湖山渡假飯店貴賓套房住宿券等眾多大獎，凡購票入園符合資格均有機會獲得；今年2月份壽星入園只要100元，需搭配一人現場購票，不限票種。