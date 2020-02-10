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虎尾科大高規格迎港澳生 專人接機送到單人隔離房

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
生活包更有各種生活必需品。記者蔡維斌／攝影

虎科大隔離房提供完善設備和防疫包之外，還有運動器材可供運動。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾科技大學為因應港澳生返台，採取最高規格防疫，從機場送到隔離房由專人接送，單人套房，外加專屬「防疫包」，內有口罩、酒精、體溫計及衛教應急須知，手機通訊吃到飽，還有「生活包」提供消毒性洗髮、沐浴乳和漂白水，提供膳食、心理輔導，更有個人專用的腳踏車運動機及啞鈴，全部免費。

虎科大主任秘書胡智熊說，該校因港澳學生共7人，其中只有2人住校，配合返校防疫，校方提早做好準備，學生宿舍區正好有一棟正在裝修的宿舍大樓，即選用2間套房作為隔離房，除有個人化全新衛浴設備，環境明亮通風，且與其他宿舍大樓相距較遠，環境既完善又隔離效果佳。

學務主任鄭仁杰也說，學生會有專人到機場接機一路護送到宿舍，包括外宿生也一樣，宿舍大樓對外的門全都封堵，僅留一處送餐區，每天提供三餐，衛浴全新，也有專屬的洗衣機和烘衣機。

鄭仁杰說，提供防疫包和生活包，且有學校設計專屬的QR Code，隨時和校內人員聯繫，此外，考慮學生14天不能外出，更在房內提供專屬的啞鈴和腳踏車運動機，供學生運動，且有心理諮商和衛教查詢，且所有使用過的廢棄物都以醫療廢棄物規格處理。

胡智熊說，該校港澳生不多，提供最完善的軟硬服務，只希望學生能安度檢疫期限，好好回歸正常上課，防疫做得好，對全校學生都好。

虎科大防疫隔離宿舍大門管制只留送餐門。記者蔡維斌／攝影
房內有運動設備。記者蔡維斌／攝影
防疫包內有口罩、酒精、溫度計等防疫物品。記者蔡維斌／攝影
有新的洗衣機和烘乾機。記者蔡維斌／攝影

宿舍 機場 廢棄物
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