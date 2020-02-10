快訊

菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶台灣國際蘭展商機 台南住宿就送你蘭花小盆栽

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
搶台灣國際蘭展商機，台南市政府觀旅局結合業者推出住宿加送蘭花小盆栽限量好康，圖為2017蘭展照。圖／台南市政府觀旅局提供

2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日在台南後壁台灣蘭花生物科技園區開展，南市政府除規劃系列套裝遊程，還加碼推出一系列「住台南送蘭花」限量好康方案，邀請各地遊客來賞蘭搶好康。

台南市政府觀光旅遊局表示，今年首度結合近年合作蘭展遊程3家旅行社業者，包括雄獅旅行社、漂鳥旅行社及長汎旅行社，提前於3月6日推出「2020台灣國際蘭展搶先看」2日遊限量遊程，各遊程均限量開放100個旅客名額。

除可搶先於開放前入園觀賞，並可獲贈一株蘭花小盆栽，共計300個限量名額，有興趣民眾可速向旅行社預約。

而正式開放參觀期間(3月7日至16日)，另有佳成旅行社、東南旅行社、山富旅行社及美的旅行社，總計6家旅行社推出活動限定1-2日遊程，帶大家輕鬆逛蘭展。

另外，參觀蘭展遊客，只要憑今(109)年1至3月住宿台南合法旅宿的發票(或收據)等證明，即可至會場內「台南市政府觀光旅遊局服務台」兌換蘭花小盆栽，單筆2000元以內1盆，2000元以上2盆，總計700份，送完為止。

今年「蘭展月好康」優惠方案(3月1日至31日)共有105家業者參與，民眾只要憑2020台灣國際蘭展門票票根，即可享包括海產餐廳、異國料理、在地農特產品等18家在地美食店家；走馬瀨農場、烏樹林休閒園區、烏山頭水庫風景區、蘭都觀光工廠、新百祿燕窩觀光工廠、港香蘭綠色健康知識館觀光工廠、立康中草藥產業文化館、奇美食品幸福工廠、康那香不織布創意王國觀光工廠、台南市美術館、虎頭埤風景區等12家觀光文化場館優惠；還有72家旅宿業者提供入住台南住房優惠措施。

相關活動訊息，可至台南旅遊網2020台灣國際蘭展活動官網查詢。

旅行社 觀光工廠
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新婚夫妻已訂紐西蘭蜜月怕疫情 「照舊或取消」陷兩難

身分證特定號碼免費入園！連12年獲評鑑特優 「江南渡假村」3月底前有優惠

快訊！雄獅、可樂旅遊 4/29前的港澳大陸團全數取消

影／林佳龍：觀光五大紓困44億 後續還有振興方案

相關新聞

影／溪口元宵遶境圓滿落幕 上百箱鞭炮迎老上帝

嘉義縣溪口鄉北極殿玄天上帝為期3天2夜的傳統元宵遶境昨晚11點左右進入最高潮，出外遶境的老上帝爺公、二上帝爺公及五穀王等...

雲林烏骨雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

動植物防疫檢疫局今天表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣古坑鄉1烏骨雞場主動通報後，確診為H5N2亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場1萬3624隻的11周齡雞隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計15例。

婉謝紅包轉助弱勢 新營3清潔隊員操守受尊敬

台南市政府環保局新營區清潔隊3名清潔隊員春節收運垃圾時，有鄉親主動送上紅包致謝，經隊員婉拒仍塞入清潔車內，3人交由清潔班班長保管，轉贈台南家扶中心，3人工作操守地方傳為佳話，環保局將敘獎獎勵。

嘉市再創上千格停車場 舊燈會場地開始整地

嘉義市府為了活絡商圈及提供停車需求，已取得國防部的同意，今天在舊燈會停車場開始整地，分為11個區塊開發停車場，預計創造一千多個以上的各類車種的停車位。

台南再公告歷史街區緩衝區 廣達570公頃

台南市政府今天公告「府城歷史街區（緩衝區）計畫」，面積約570公頃，與之前已公告畫設的府城核心區310公頃，總計達到880公頃，含概了原台南市市中心的所有精華區段。

雲嘉南濱海風管處旅人誌 拍照打卡分享全搞定

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管新推出「白色雲嘉南－影‧遊旅人旅人誌」，邀請遊客在該書導引下，透過手機或相機，尋找適合...

嘉縣教育處急調查 147所學校防疫缺乏物資 開學前補足

因應武漢新冠肺炎疫情，嘉義縣政府教育處已調查縣內122所小學、25所國高中防疫上的需求，趕在開學前，針對部分學校較缺乏的口罩及耳溫槍、消毒液等，已緊急採購與整備相關物資，教育處喊出，有信心在開學前，將口罩撥補到各校。

台南眷村改建社會住宅 首件70戶預計116年完工

台南市政府下午舉辦仁德二空新村A區都市更新開發案簽約，都發局表示，這是台南市第一件透過都更容積獎勵取得社會住宅的案件，全...

台積電嘉義徵400名技術員 年薪上看60萬

台積電台南廠明天將於嘉義市體育館舉辦招募會，預定招募400名現場技術員，近期已成為嘉義縣市有意轉換跑道、求職者焦點，...

鼓勵外出運動增強免疫力 劍湖山推12歲以下1元

因應武漢新冠肺炎，許多醫療專家建議民眾多運動、攝取足夠營養提升免疫力；雲林劍湖山世界主題樂園率先推出｢活力健康1起來｣專...

虎尾科大高規格迎港澳生 專人接機送到單人隔離房

雲林縣虎尾科技大學為因應港澳生返台，採取最高規格防疫，從機場送到隔離房由專人接送，單人套房，外加專屬「防疫包」，內有口罩...

搶台灣國際蘭展商機 台南住宿就送你蘭花小盆栽

2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日在台南後壁台灣蘭花生物科技園區開展，南市政府除規劃系列套裝遊程，還加碼推出一系列...

熱門新聞

加薪回任北市府卻爆爭議 黃瀞瑩動怒批：抹黑戰術

台積電嘉義徵400名技術員 年薪上看60萬

百步蛇擋路？ 引來八卦山三清宮步道登山客恐慌

陳致中質疑發抗菌液違行政中立 高市府：廠商全台免費送

南橫通車 藤枝纜車再成焦點

武漢肺炎防疫 南投居家檢疫列管仍有74人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。