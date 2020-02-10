搶台灣國際蘭展商機 台南住宿就送你蘭花小盆栽

2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日在台南後壁台灣蘭花生物科技園區開展，南市政府除規劃系列套裝遊程，還加碼推出一系列「住台南送蘭花」限量好康方案，邀請各地遊客來賞蘭搶好康。

台南市政府觀光旅遊局表示，今年首度結合近年合作蘭展遊程3家旅行社業者，包括雄獅旅行社、漂鳥旅行社及長汎旅行社，提前於3月6日推出「2020台灣國際蘭展搶先看」2日遊限量遊程，各遊程均限量開放100個旅客名額。

除可搶先於開放前入園觀賞，並可獲贈一株蘭花小盆栽，共計300個限量名額，有興趣民眾可速向旅行社預約。

而正式開放參觀期間(3月7日至16日)，另有佳成旅行社、東南旅行社、山富旅行社及美的旅行社，總計6家旅行社推出活動限定1-2日遊程，帶大家輕鬆逛蘭展。

另外，參觀蘭展遊客，只要憑今(109)年1至3月住宿台南合法旅宿的發票(或收據)等證明，即可至會場內「台南市政府觀光旅遊局服務台」兌換蘭花小盆栽，單筆2000元以內1盆，2000元以上2盆，總計700份，送完為止。

今年「蘭展月好康」優惠方案(3月1日至31日)共有105家業者參與，民眾只要憑2020台灣國際蘭展門票票根，即可享包括海產餐廳、異國料理、在地農特產品等18家在地美食店家；走馬瀨農場、烏樹林休閒園區、烏山頭水庫風景區、蘭都觀光工廠、新百祿燕窩觀光工廠、港香蘭綠色健康知識館觀光工廠、立康中草藥產業文化館、奇美食品幸福工廠、康那香不織布創意王國觀光工廠、台南市美術館、虎頭埤風景區等12家觀光文化場館優惠；還有72家旅宿業者提供入住台南住房優惠措施。

相關活動訊息，可至台南旅遊網及2020台灣國際蘭展活動官網查詢。