網美必拍！竹崎石棹櫻之道 昭和櫻2月下旬一片花海

嘉義縣竹崎鄉中和村台18線64公里的石棹地區位於海拔1000至1300公尺，日前石棹地區的福爾摩沙櫻即將退場，而昭和櫻已陸續開放，嘉義縣竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，目前石棹櫻之道與迷糊步道等步道群的昭和櫻花開約3成，預估2月下旬將進入全盛期，歡迎民眾前往賞櫻。

洪銀盛表示，櫻之道雖為石棹步道最短的路線，但每年3月至4月粉紅色昭和櫻會開滿步道兩旁，吸引許多遊客拜訪，目前迷糊步道、隙頂、頂湖及太和地區的昭和櫻枝頭已結實纍纍，而在頂石棹觀景台上方的長青居民宿前有兩株昭和櫻已近盛開。

石棹地區為大阿里山高山茶最早種植茶葉的產區，終年雲霧繚繞，洪銀盛為推廣地方觀光，近幾年配合石棹的落日雲海及琉璃光特色，依地勢和地理環境推出霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道和愛之道等多條大眾化步道，吸引許多攝影愛好者及遊客前往。