防疫動起來 雲林高中職擬定措施、盤點物資
國立西螺農工今天召開第二次武漢肺炎防疫會議，決議額溫超過38度者在家靜養1天；私立文生中學則宣布發燒或有咳嗽者皆在家健康自主管理，各校急著找購買口罩以備不時之需。
中央流行疫情指揮中心日前宣布，為了學生健康，全國高中職（含）以下學校延後至25日開學。
西螺農工校長程俊堅告訴中央社記者，為因應開學後的防疫，今天召開第二次防疫會議，決議校園採單一進出口，嚴格執行體溫監控，凡是額溫超過38度者在家靜養1天，校車加強消毒。
程俊堅表示，學校營養午餐原是團膳業者煮好分別依班級人數裝桶，再送到學校，考量此次疫情感染途徑靠飛沫，研議開學後疫情如未退燒，將由團膳業者將餐點分裝成盒，所增加出的成本由業者自行吸收。
國立斗六高中日前展開調查師生寒假期間的旅遊史，並進行全校性消毒，每班皆備有額溫槍，做好防疫措施。斗六高中校長羅聰欽指出，有1名學生在寒假期間曾到過上海，近日在家健康自主管理，目前無異狀。
文生中學則規定凡是有發燒或是咳嗽者皆在家靜養1天，校長呂松林接受中央社記者電訪時表示，咳嗽有可能因為感冒等因素造成，為求謹慎，盼師生全力配合防疫，且入校園皆要戴口罩。
雲林縣政府運用環保局空污基金購買數十萬片的醫療級口罩，日前發放到縣內公私立國中小、幼兒園，每名教職員和學生都可拿到1盒（20片）。
雲林縣各高中職盤點防疫物資，額溫槍和消毒水到位，近日則四處購買口罩，以備不時之需。
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