嘉義縣府內閣異動 地政、綜規處長上任

嘉義縣長翁章梁就職逾1年，縣府團隊農曆年後異動，4位重要局處長出缺，翁章梁今天上午主持地政處及綜合規劃處長聯合佈達暨宣誓典禮，佈達人員為新任地政處長邱慧燕與綜合規劃處長郭凱迪，也藉此公布2位新處長人選，將接任新聞行銷處長的劉孋瑩及社會局長蕭英成，衛生局長仍未確定，積極物色人才中。

翁章梁表示，邱慧燕過去歷經縣府各局處磨練，對縣政已經相當熟悉，必能勝任地政處長，郭凱迪在中央與地方有相當多的行政經驗，且在郭凱迪學生時期即認識，希望善用他於中央服務經驗，激盪出嘉義縣新方向與刺激。

41歲的郭凱迪為國立政治大學歷史研究所碩士畢業，擔任過青輔會專門委員、行政院環境保護署機要及縣府秘書兼人力發展所長等職務，具豐富行政資歷，盼未來協助嘉義縣推動產業布局與轉型。

郭凱迪指出，綜規處所負責縣政發展、管制考核、資訊管理、檔案、地方創生等業務。他在中央、地方政府的行政、立法機關都有相關的工作經驗，相信一定會扮演好該有的角色協助縣長政策推動。

現年58歲邱慧燕原任綜合規劃發展處長，中國文化大學法律學系畢業，曾任嘉義縣政府地政局課員、民政局宗教禮俗課長、新聞室專員、觀光旅遊局副局長等，深耕縣府發展多年，期待接任地政處處長，協助推動農業新政，轉型發展，邱慧燕表示，感謝縣長的栽培與信任，她將繼續秉承的積極、熱忱的態度帶領地政團隊全力衝刺。