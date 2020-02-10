影／東石鄉內唯一巡迴修車伯 小鎮鐵馬全靠他

嘉義縣東石鄉68歲專門維修腳踏車的邱機清，每周會開著載滿維修工具的小貨車，前往各村落提供維修服務，每當抵達定點，便以喇叭大聲的廣播「修理腳踏車的來了」，過沒多久，就能看見在地居民牽著腳踏車陸續前來維修。

因東石鄉內並無腳踏車行，民眾若要維修腳踏車，需前往鄰近鄉鎮朴子市或布袋鎮，邱機清說，現以腳踏車代步的多為長輩與孩童，但如發生故障，他們難以自行前往相隔數公里遠的鄉鎮，需仰賴家人協助將腳踏車綁在機車後方前去維修，有鑑於此，邱機清便開著貨車四處停靠，哪裡有車需要修理，他便停駐於此。

邱機清說，民國50年代，當時農村社會汽機車較不普遍，民眾不論務農或上學，腳踏車皆為重要的交通工具，因此當時修車店四處都有，他10多歲時便學習修車技藝，入行後便服務至今。

每周一上午約10點，邱機清將貨車停放在東石鄉中洲村福安宮前，播完廣播後，耐心等候民眾前來修車，過沒多久陸續有民眾將單車牽來，擔憂的向邱機清描述故障情形，只見邱機清熟練的拿起小板凳，坐在車前仔細檢測。

男童談起修車的印象，「修腳踏車阿伯」以前是騎三輪車來修車，後頭會放滿工具，現在則是開貨車，裝備更加齊全；居民已習慣讓邱機清維修，腳踏車若出現狀況都會等到周一，只要聽到廣播，就牽車來廟前維修。