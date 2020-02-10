裕茂工業老董羅崑丁再捐救護車 助台南提升救護品質

台南市消防局上午11點在永康消防分隊舉辦救護車捐贈啟用儀式，裕茂工業公司董事長羅崑丁捐贈救護車，消防局長李明峯代表接受，希望善心人士再捐贈能與醫院連線、加速救護的「12導程」整合器，配備在這部救護車，提供市民最佳的緊急救護服務品質。

羅崑丁是台南市消防之友會第五辦事處名譽處長、永康分隊顧問團榮譽團長，長期支持消防救災及救護，協助消防救災救護器材設備汰舊換新，他106年捐贈救護器材耗材約70萬元，捐贈永康分隊價值250萬元救護車，今天再捐一輛給永康分隊。

消防局長李明峯表示，羅崑丁除平時出錢出力關心消防弟兄工作，過年期間更親自巡迴慰問消防局第五大隊所屬各個分隊，感謝消防兄弟姊妹堅守崗位、守護市民安全。

羅崑丁希望消防弟兄大家出勤「平平安安」，勉勵每位弟兄「擔任消防人員隨時救人是大福報、是大菩薩化身！」。

羅崑丁表示，很榮幸擔任永康消防分隊顧問團長10幾年，現在又擔任名譽處長，「永遠以消防為榮！」 他也感謝到場的市議員林燕祝長期支持消防隊，協助消防用地取得，改善打火弟兄工作環境。

市長黃偉哲表示，台南市的救護出勤次數逐年增加，從10年前的6萬件到現在的9.6萬件，救護量成長55％，各種救護資源常有不足，幸好有社會許多善心人士如羅崑丁董事長一樣，在市政府消防局的器材捐輸方面不遺餘力付出善心，讓消防局能無後顧之憂將愛心化為實際救人的力量。

羅崑丁希望拋磚引玉，能夠喚起更多的社會人士行公益善舉，希望這部救護車的啟用來繼續的協助地方，提供高品質的到院前緊急救護服務，並安全、迅速的送醫診治。

消防局救護科長謝榮仁指出，12導程整合器能夠讓連線的醫院即時了解病患狀況 、提早準備能夠大量節省醫院救護黃金時間近半小時。