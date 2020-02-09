竹崎內埔白杞寮觀音媽繞境 嘉義縣長翁章梁接駕求平安

嘉義縣竹崎鄉內埔地區具200年歷史的白杞寮玉山岩5村13庄頭元宵迎觀音請媽祖繞境活動日前熱鬧展開，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達、竹崎鄉長曾亮哲等人今天下午前往白杞寮玉山岩接駕觀音媽祖，祈求媽祖保佑台灣風調雨順，國泰民安，順利度過武漢新冠肺炎難關。

各庄子弟在元宵遶境前夕都會返鄉，自主參與團練歷代相傳的藝陣，例如獅鼓陣、宋江陣、南北管、13婆姐等，增添遶境的多元性與豐富性，翁章梁表示，這是一年一度竹崎鄉內埔地區的盛事，他也祈求媽祖能讓武漢肺炎疫情早日解除危機，庇佑生活在這塊土地的民眾平安度過此次疫情。

嘉義縣政府表示，內埔地區自2百多年前先祖來台，自清朝供奉觀音佛祖至今，每年都有「請佛祖出巡、保祐平安」的傳統文化，聯合繞境的5個村落包含內埔、昇平、桃源、塘興、白杞。