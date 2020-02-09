清潔人員與鄉親攜手掃蜂炮灰 鹽水迅速恢復市容

兩天一夜的台南鹽水蜂炮今凌晨落幕，台南市政府環保局動員165名清潔人力清掃炮屑，在今中午恢復乾淨市容，環保局說，除環保局外，許多熱心市民也主動加入協助，相當難得。

台南市政府表示，今年鹽水蜂炮活動盛況空前，湧入65萬人次到訪，人數遠超越去年，祈求關聖帝君展現神威，透過蜂炮開炸讓武漢新冠肺炎疫情早日降溫。市長黃偉哲昨深夜也視察指揮中心，慰勞工作同仁的辛勞。

環保局指出，因今年鹽水蜂炮遊客眾多，市府共特別動員165名清潔人力及各式清潔機具37台，今天清晨6時即開始迅速整理清掃周邊道路，約中午就恢復鹽水市容。

環保局指出，除鹽水蜂炮，安南區「聖母廟迎春」活動也吸引滿滿人潮，市府團隊也投入清潔人力62人及機具10台，在迎春活動後迅速恢復市容，兩處大型活動共統計清運37.24公噸垃圾，較去年增加7公噸，謝謝清潔人員與熱心鄉親們幫忙。