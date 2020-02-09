不怕疫情！鹽水蜂炮擠進超多人潮 垃圾比去年多7噸

今年元宵節適逢周末假日，同時有武漢新冠肺炎疫情，據稱能除瘟疫的鹽水蜂炮活動，昨晚擠滿人潮，持續到凌晨4點才逐漸散去，而台南市環保局也火速清運炮屑，總計鹽水與安南聖母廟煙火活動兩地，共清出超過37公噸的垃圾，比去年多出了7公噸。

為了防範疫情，各級學校都延後開學，也帶動另一波的旅遊熱潮，為目前因為疫情而相當蕭條的觀光業，略為加溫，台南市有飯店業者推出「寒假延長優惠價」，鼓勵遊客趁著延後開學時段出來玩。

昨晚是元宵夜，鹽水區著名的蜂炮進入高潮，而安南聖母廟也有煙火慶元宵活動，台南市長黃偉哲表示，兩個活動都是國際聞名民俗活動，尤其鹽水蜂炮是流傳百年的關聖帝君去除瘟疫民俗活動，今年因武漢肺炎防疫期間又適逢假日，人潮不斷湧入蜂炮及煙火施放場區，人潮持續到今日凌晨4時才離開。

環保局表示，人潮也帶來大量的垃圾，環保局動員鄰近清潔隊人力及機具，進行鹽水及聖母廟周圍道路清掃，計260人及47輛掃（洗）街車、垃圾車等清掃機具，於早上6點開始投入清理炮屑及垃圾工作，在地里民也一起拿起掃把與清潔人員一同清潔家園，讓市容於中午前迅速復原。