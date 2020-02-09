2020台灣燈會 雲林主題區「詠春轉旺」

2020台灣燈會在台中，雲林縣政府也躬逢其盛，即日起至2月23日在台中市后里森林園區的好市共榮燈區，以雲林豐富底蘊的宗教文化特色及林內鄉「紫斑蝶」為概念設置雲林主題燈區。

今年雲林主題燈區的花燈以「詠春轉旺」為主題，由雲林縣口湖鄉花燈藝師王耀瑞設計製作，以雲林宗教廟宇傳統獅子滾繡球的概念，英挺斑斕的雄獅蹲踞於亮麗的彩球上，讓雲林宗教文化中的石製雕獅活靈活現起來。

而周圍六座紫斑蝶翩翩起舞的副燈，也一一刻畫了雲林的生態保育特色，包括濁水溪的米鄉風情，花生、麻油、五彩蘿蔔、烏魚、文蛤、虱目魚等農漁特產，還有綠色隧道、波逐浪湧的山海風情。

以及生動精緻、妙趣橫生的布袋偶戲，同時，也凸顯了「台灣最輕旅行」的訴求，各項農特產，五花八門、活潑討喜，讓人有喜慶豐收、幸福圓滿的感覺。

雲林縣長張麗善表示，為展現雲林魅力與觀光特色，雲林主題燈區以雲林文化及宗教特色，結合雲林豐饒農、漁、牧產業，傳達文化與農業共生共榮意涵，不僅熱鬧繽紛且具節慶熱鬧氛圍。

民眾前來賞燈，不但可認識雲林身為農業觀光大縣的產業特色及豐富的文化內涵，也能看到雲林在地工藝師的好手藝，盼能藉此宣傳雲林優質農漁牧產品與在地宗教文化。

張麗善說，感謝臺中市政府團隊群策群力，把全國各縣市要展現的精神傳遞給所有民眾，也感謝創作花燈的藝師們這麼用心，讓民眾來到雲林燈區立刻就能了解雲林的特色。