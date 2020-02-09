武漢新冠肺炎發燒 到安南醫院要帶健保卡查旅遊史

武漢新冠肺炎來勢洶洶，防疫全民總動員，台南市立安南醫院為因應日益嚴峻疫情，提高防疫規格，今天宣布自2月12日起，除既有設置發燒篩檢站管制出入口外，所有進入醫院的病人及家屬入院要帶健保卡，以利查核旅遊史。

安南醫院今天說，防疫為現階段最重要工作，每天進行防疫會議，並配合中央政令，擬定政策，積極應對，提高防疫層級，請來醫院民眾協助配合。

包括各棟大樓大門出入口全面進行管制，目前僅開放固定出入口，地點是第一醫療大樓一樓門診大門及急診出入口，由保全及本院員工值守管理。

病患如果是過去14天內有中國旅遊史、接觸史或發燒者，請在進入醫院門口時主動告知，將轉至急診門口户外候診管制區域進行處理。

安南醫院說，住院病患，陪同家屬以一人為限， 並需配有陪病證。其他家屬或友人，非必要時，請盡量勿到院探病，建議以電話或視訊聯繫即可。 進出醫院者全面配戴口罩，並且使用酒精消毒手部。院方已完成標準作業流程，發燒檢疫流程，防疫物資整備，備妥負壓隔離，請民眾安心就醫。