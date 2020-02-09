快訊

台灣第18例新冠肺炎 台首見無症狀高病毒量案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六輕員工有武漢肺炎？ 管理部澄清已排除勿亂傳

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
近日流傳雲林麥寮鄉六輕工業區有員工疑感染武漢肺炎，引起地方恐慌；六輕管理部說明，3日發現該員工有發燒，依規定隔離觀察，經血液篩檢無異狀，7日請他回家自主管理14天。記者李京昇／攝影

近日流傳雲林麥寮鄉六輕工業區有員工疑感染武漢肺炎，引起地方恐慌；六輕管理部說明，3日發現該員工有發燒，依規定隔離觀察，經血液篩檢無異狀，7日請他回家自主管理14天；管理部與麥寮鄉公所都呼籲，民眾不要過度恐慌，以及亂傳謠言。

六輕管理部表示，2月4日為新進員工上班日，一名家住台北市新進員工3日報到，量測體溫發現達39度，4日體溫仍偏高，並經醫院X光檢查發現肺部有陰影，加上該員工上個月曾到大陸探親，因此決定將他送到麥寮長庚醫院隔離觀察。

六輕管理部說明，該員經2次血液與痰液篩檢都屬陰性無異常，7日確定沒有染疫，已從長庚隔離病房辦理出院，回家自主管理14天，請大家不要恐慌，網傳流言絕非事實，未來廠方仍會嚴格進行量體溫等各種防疫措施。

麥寮鄉長蔡長昆指出，消息傳出造成鄉民人心惶惶，店家都不敢生意，包商甚至不敢進出六輕洽談生意，所幸六輕在最短時間內證實該員工沒有染疫。

他說，也請民眾不要再流傳疫情謠言，由於六輕有來自各地的上萬名員工與外包商，鄉公所會與六輕共同持續防疫，確保鄉民安全。

六輕 長庚 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

憂新冠肺炎擴散 「埔里跑」山城馬拉松決定停辦

台灣第18例新冠肺炎 台首見無症狀高病毒量案例

國際助中防疫 WHO爭議多慢半拍

影／全球死亡人數超過SARS 陳時中：武漢肺炎強度不如SARS

相關新聞

影／大甲媽遶境添看頭 南科300架無人機將齊飛護駕

被 Discovery頻道列為世界三大宗教節慶盛事的大甲媽遶境活動，今年有科技部南科管理局所提供的300架由台灣設計製造...

台南市立醫院 院外成立慢箋領藥處防新冠肺炎

武漢新冠肺炎疫情不斷升溫，各家醫院如臨大敵，民眾也很怕進醫院，台南市立醫院考量有些民眾必須到醫院拿慢性處方箋的藥品，特別...

2020台灣燈會 雲林主題區「詠春轉旺」

2020台灣燈會在台中，雲林縣政府也躬逢其盛，即日起至2月23日在台中市后里森林園區的好市共榮燈區，以雲林豐富底蘊的宗教...

武漢新冠肺炎發燒 到安南醫院要帶健保卡查旅遊史

武漢新冠肺炎來勢洶洶，防疫全民總動員，台南市立安南醫院為因應日益嚴峻疫情，提高防疫規格，今天宣布自2月12日起，除既有設...

六輕員工有武漢肺炎？ 管理部澄清已排除勿亂傳

近日流傳雲林麥寮鄉六輕工業區有員工疑感染武漢肺炎，引起地方恐慌；六輕管理部說明，3日發現該員工有發燒，依規定隔離觀察，經...

台南瘋傳這醫院有病患 衛生局：指揮中心統一公布

防疫武漢新冠肺炎各家醫院如臨大敵，在疾管署宣布南部有確定病例後，成大醫院不僅全面封閉汽機車停車場，奇美醫院也宣布民眾入院...

嘉縣新港嘉76線鄉道橋梁今通車 勸人良善箴言教化人心

嘉義縣新港鄉與民雄鄉交界的重要道路嘉76線鄉道北幹線，以往因橋梁路寬不足常造成塞車，橋面年代老舊也容易產生危險，社團法人...

嘉市推「觀光防疫」 飯店大消毒、公車隨車導覽暫停

嘉義市府為防範武漢新冠肺炎疫情，推出觀光防疫政策，開設5堂「餐飲業與旅宿業如何因應武漢肺炎」衛生講習課程，要求業者落實公...

阿里山鄒族戰祭將舉行 參與民眾務必遵守禁忌

嘉義縣阿里山鄒族原住民部落三大重要傳統祭典之一的戰祭Mayasvi，每年由達邦社及特富野社輪流舉辦，經長老及頭目決議，今...

柬埔寨淹大水需援助 嘉市募集衣物送愛

嘉義國際青年商會結合嘉義市府、台灣承彧慈善協會和南投國際青商會等多個單位，今天在市區興業東路兒童館舉辦「嘉人捐衣，讓愛傳...

嘉義太保救難協會成員辦婚禮 噴射艇當禮車超吸睛

嘉義縣新港鄉31歲的黃郁壬與女友林維君交往11年，將於22日步入結婚禮堂，因共同服務於嘉義縣太保救難協會，分別擔任理事與...

因應武漢肺炎疫情 雲縣府管制洽公民眾單一出入口

因應武漢肺炎疫情，雲林縣政府第一、二辦公大樓進出入口，都進行管制限制單一出入口進出，同時請洽公民眾進行酒精消毒與量測體溫...

熱門新聞

好巧！1萬8000人要抽2錢金雞 這廟竟抽到自家董事長

大甲媽9天8夜徒步遶境 今元宵夜擲筊確定3月19日起駕

影／台東元宵炸虎爺1人重傷 顯陽堂：全力協助救治

流感威脅更甚武漢肺炎 台東醫衛人員籲快接種流感疫苗

祭祖觀念世代交替？ 客家掃墓水果比雞多

六龜蓮霧過度依賴大陸市場 埋下不可預知風險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。