六輕員工有武漢肺炎？ 管理部澄清已排除勿亂傳

近日流傳雲林麥寮鄉六輕工業區有員工疑感染武漢肺炎，引起地方恐慌；六輕管理部說明，3日發現該員工有發燒，依規定隔離觀察，經血液篩檢無異狀，7日請他回家自主管理14天；管理部與麥寮鄉公所都呼籲，民眾不要過度恐慌，以及亂傳謠言。

六輕管理部表示，2月4日為新進員工上班日，一名家住台北市新進員工3日報到，量測體溫發現達39度，4日體溫仍偏高，並經醫院X光檢查發現肺部有陰影，加上該員工上個月曾到大陸探親，因此決定將他送到麥寮長庚醫院隔離觀察。

六輕管理部說明，該員經2次血液與痰液篩檢都屬陰性無異常，7日確定沒有染疫，已從長庚隔離病房辦理出院，回家自主管理14天，請大家不要恐慌，網傳流言絕非事實，未來廠方仍會嚴格進行量體溫等各種防疫措施。

麥寮鄉長蔡長昆指出，消息傳出造成鄉民人心惶惶，店家都不敢生意，包商甚至不敢進出六輕洽談生意，所幸六輕在最短時間內證實該員工沒有染疫。

他說，也請民眾不要再流傳疫情謠言，由於六輕有來自各地的上萬名員工與外包商，鄉公所會與六輕共同持續防疫，確保鄉民安全。