台南瘋傳這醫院有病患 衛生局：指揮中心統一公布

防疫武漢新冠肺炎各家醫院如臨大敵，在疾管署宣布南部有確定病例後，成大醫院不僅全面封閉汽機車停車場，奇美醫院也宣布民眾入院要先刷健保卡卡查旅遊史，成大醫院今天也宣布從明天起，進入醫院的民眾一律也要刷。

疫情讓人心惶惶，網路上不斷傳出某家醫院或診所有確診病例，台南市政府衛生局表示，網路傳台南市某醫學中心收治東區確診個案，其個資、旅遊史及內容的消息。

還傳出某診所有民眾身體不適，撥打119協請消防局轉送醫院觀察，衛生局表示，這是消防局因應武漢肺炎疫情，基於安全考量，提升個人防護裝備(PPE)，救護時穿戴全身式防護衣，指揮中心前置討論的作業流程，希望民眾勿有不當聯想、散播錯誤訊息，造成市民恐慌！

衛生局表示，某醫學中心管制部分出入口與部分停車場，係該院防疫應變規劃。因應武漢肺炎疫情之流行疫情或防治措施等相關資訊，都將由中央流行疫情指揮中心統一對外公布。

民眾接獲來源不明或無法證實之疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款，一旦查獲，將依法送辦。若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線(06-2880180）諮詢。

成大今天宣布，2月10日起，民眾（不論病友或家屬）進入成大醫院院區（門診、急診、或住院大樓），均需攜帶健保卡或身分證，先到各院區櫃台的「防疫安全認證站」，由醫院工作人員協助過健保卡，或輸入身分證字號，查詢民眾的旅遊史，並以印章顏色區分有無高風險地區(中、港、澳)旅遊史後，手上有蓋了【防疫認證章】才能再進入診療區，以加速醫護人員過濾民眾旅遊史的速度，確保安全的就醫環境。