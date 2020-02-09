嘉縣新港嘉76線鄉道橋梁今通車 勸人良善箴言教化人心

嘉義縣新港鄉與民雄鄉交界的重要道路嘉76線鄉道北幹線，以往因橋梁路寬不足常造成塞車，橋面年代老舊也容易產生危險，社團法人嘉義市嘉邑行善團於去年11月協助拓寬，並命名為「俊雄6號橋」，今天上午舉行謝土通車典禮。

新港鄉長林茂盛表示，俊雄6號橋自去年11月底開始動工，農曆春節前已經竣工，不僅便利了新港來往民雄及嘉義市的鄉親，更提高了行車的安全性，改建後的新橋更寬更美觀，橋上還有「孝養父母奉事師長，慈心不殺修十善業」等勸人為善的箴言。

嘉義縣長翁章梁表示，俊雄6號橋是嘉義市嘉邑行善團所建的第607座空心版橋，橋寬12.7公尺，跨徑12.5公尺，總經費新臺幣286萬元，其中工程費新臺幣252萬元由行善團常務理事陳秀治出資興建，縣府辦理規畫設計及施工期間交維費用經費計34萬元。

嘉義縣政府表示，陳秀治獨立出資興建「俊雄6號橋」用以紀念並延續同為新港子弟的丈夫洪俊雄樂心助人的精神，這也是陳秀治捐出含規劃中14座橋梁的第6座，同時是蓋在新港鄉的第二座新橋，橋上箴言希望這座橋能教化人心，倡導社會善良風氣。