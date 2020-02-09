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嘉市推「觀光防疫」 飯店大消毒、公車隨車導覽暫停

聯合報 / 記者李承穎/嘉義市即時報導
嘉義市府日前視察耐斯王子大飯店防疫狀況，業者在公共區域都仔細消毒。圖／嘉義市府提供

嘉義市府為防範武漢新冠肺炎疫情，推出觀光防疫政策，開設5堂「餐飲業與旅宿業如何因應武漢肺炎」衛生講習課程，要求業者落實公共區域消毒，如大廳櫃台檯面、公共區域沙發桌椅、電梯按鈕與周圍區域、扶手等，要以酒精或漂白水擦拭消毒。另外考量旅客搭乘公車，將市區公車全車消毒，每周六上午公車隨車導覽活動即日起暫停辦理。

嘉義市府觀光新聞處、衛生局及東區衛生所等單位日前到耐斯王子大飯店視察業者防疫作業情形。業者除了迎賓戴口罩，測量額溫，並於飯店入口處、電梯口等處設置自動酒精消毒機，公共區域與房務清潔人員更是積極做好清潔、消毒作業。

觀光新聞處表示，針對落實飯店清潔消毒工作，與衛生局聯手防疫，就是要讓入住旅客加倍安心，來嘉義市旅遊更放心。飯店人員針對飯店公共區域，人員最容易接觸的區域，如大廳櫃台檯面、公共區域沙發桌椅、電梯按鈕與周圍區域、扶手等，都全面以酒精或漂白水擦拭消毒。

房務人員也會將所有門把、電源開關按鈕、遙控器、馬桶等部分，完成消毒作業。市區飯店業者都積極應對，以最高規格的清潔消毒方式，做好防疫工作。

衛生局食品藥物管理科長張育彰指出，目前已經針對餐飲業與旅宿業兩大對象，預計發送上千份的上課通知單給市區相關業者，規畫自2月14日起開設餐飲業與旅宿業如何因應武漢肺炎」衛生講習課程，歡迎業者踴躍報名，亦可上「食安在嘉」網站報名http://foodsafety.cichb.gov.tw/signup.asp

市府衛生局後續也將進行訪視稽查追蹤，針對落實食品良好規範準則及環境清潔消毒的店家製發公告，供業者張貼，以讓民眾安心消費。

市府交通處表示，為防堵武漢肺炎，確保民眾運輸搭乘環境的安全，市區公車除了全車消毒，及客運業者防疫宣導之外，另即日起每周六上午公車隨車導覽活動暫停辦理，後續將視疫情狀況另行公告隨車導覽啟動日期；持悠遊卡、一卡通等電子票證至今年3月1日止，仍可享免費搭乘優惠，民眾可以多加利用

嘉義市府日前視察耐斯王子大飯店防疫狀況，業者在出入口放上自動酒精消毒器。圖／嘉義市府提供
嘉義市府日前視察耐斯王子大飯店防疫狀況，業者在出入口幫旅客量體溫。圖／嘉義市府提供
嘉義市府衛生局為飯店等業者製作防疫重點宣導單。圖／嘉義市府提供

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