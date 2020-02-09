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阿里山鄒族戰祭將舉行 參與民眾務必遵守禁忌
嘉義縣阿里山鄒族原住民部落三大重要傳統祭典之一的戰祭Mayasvi，每年由達邦社及特富野社輪流舉辦，經長老及頭目決議，今年達邦社將於本月15日、16日在達邦社庫巴Kuba男子集會所舉行，特富野社則於3月6日及7日舉行，因此祭典並非一般歡樂慶典，如民眾想前往，需務必遵守當地禁忌。
達邦社長老汪啟德表示，祭典流程從迎神、入祭、報戰功、歌舞、送神等，活動期間民眾不可隨意走動、使用空拍機、喧嘩等等，除了戰祭專屬攝影師可走動，其餘攝影師只能定點拍攝，避免觸犯禁忌，干擾祭祀進行。
嘉義縣阿里山鄉達邦村長莊有為表示，戰祭是傳統祭儀，並非針對觀光，每年在外地工作的族人都會返鄉參與，只要高中以上就能參與祭典，除了15日早上的原始祭典僅限族人參加，其他活動如當天晚上的歌舞表演，遊客可在觀禮看台上觀看。
汪啟德表示，以往族人勇士出外打獵凱旋歸來，就會在庫巴前舉行戰祭慶功，祭祀戰神、山神及天神並祈求豐收，時間不固定，而現在因為不能打獵，每年舉辦的戰祭改以文化傳承為目的，舉辦時間由長老及頭目決定，是否延長則視當年狀況。
庫巴為男子集會所，女性及外族人都不能進入，全台只有在達邦和特富野才看的到，在地青年莊信然表示，自1月2日開始許多年輕族人陸續返鄉，協助採集白茅草、五節芒、黃藤、竹子等五種材料，翻修達邦社的庫巴屋頂，從拆到換裝皆以最傳統的建築工法製作，直到今日才即將收尾。
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