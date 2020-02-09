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柬埔寨淹大水需援助 嘉市募集衣物送愛

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義國際青商會致贈感謝狀給嘉義市長黃敏惠（左三）。圖／嘉義市府提供。

嘉義國際青年商會結合嘉義市府、台灣承彧慈善協會和南投國際青商會等多個單位，今天在市區興業東路兒童館舉辦「嘉人捐衣，讓愛傳承」活動，募集如A4大小以上的軟式包類、夏季的成人及孩童衣褲，捐贈給柬埔寨困苦家庭。

嘉義市長黃敏惠出席募集活動，支持青商會的善心義舉，並請民眾響應捐衣物活動，發揮愛心，將家中不會用到的物資捐出來，嘉義國際青商會長楊舜傑也代表致贈感謝狀給市府等多個協助單位。

黃敏惠表示，柬埔寨洞里薩湖區域去年淹大水，當地村落有大約1千多戶的貧困家庭需要外界的援助，因為當地位處北緯12度，是炎熱的夏天，所以募集夏天的衣物及包包，嘉義國際青商會在楊舜傑送愛到柬埔寨，展現力量無限擴大的能量。

「台灣人有愛，對內是傳承，對外是發揚」她說，透過行動讓愛無遠弗屆，讓大家看到台灣，看到嘉義。感謝這群年輕好夥伴，而這種「世界共好」的概念與行動，台灣絕對不會缺席，因為台灣人有一顆溫暖善良的心。

嘉義國際青商會會長楊舜傑說，在社會或世界上有需要青商會的地方，他們一定盡能力所及，全力幫助需要幫助的人，今天一大早，就已經募集約5台大貨車裝載的物資，目前陸續整理當中。

嘉義青商會總幹事林昱孜指出，今日也有許多單位的夥伴一起在現場協助篩選、分類、裝袋、裝箱等作業，等今日募集活動一結束，後續將以人力負重20公斤的方式，送至柬埔寨地區，遠東百貨嘉義店也主動協助，已設立一周的百貨服務台代收站服務。

台灣承彧慈善協會表示，他們持續關心柬埔寨地區的貧困家戶，每年約規畫兩次前往柬埔寨進行義診。另今日唐偲翰美學沙龍也現場幫嘉義縣私立嘉惠教養院的院生提供義剪服務，更顯溫暖。

社會處表示，市府是工商發展的後盾，而工商發展是市府建設的基礎，唯有相互合作，才能共創雙贏，為了嘉義市的幸福與永續發展，期待未來與青商會之間，能有更密切的配合，一起為嘉義市的未來打拚。

嘉義國際青年商會結合嘉義市府、台灣承彧慈善協會和南投國際青商會等多個單位，募集衣服捐贈給柬埔寨困苦家庭。圖／嘉義市府提供
嘉義國際青年商會結合嘉義市府、台灣承彧慈善協會和南投國際青商會等多個單位，募集衣服捐贈給柬埔寨困苦家庭。圖／嘉義市府提供

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