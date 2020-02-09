影／大甲媽遶境添看頭 南科300架無人機將齊飛護駕

被 Discovery頻道列為世界三大宗教節慶盛事的大甲媽遶境活動，今年有科技部南科管理局所提供的300架由台灣設計製造的無人機群，將是全台規模最大無人機表演，搭配高空煙火，預料展現罕見視覺磅礡氣勢。

大甲鎮瀾宮昨筊筶典禮確定3月19日起展開媽祖鑾轎徒步9天8夜300多公里遶境行程，特別的是，今年加入南科無人機群巡禮，共安排有3場；分別是本月21日晚間6點半「開鑼」、3月18日晚上7點「媽祖之光」、3月19日深夜11點05分「起駕」時段。

「無人機全是MIT！」南科管理局今中午發布新聞稿進一步說明這次與大甲鎮瀾宮的合作案，南科管理局局長林威呈說，感謝大甲鎮瀾宮肯定，管理局非常重視這次的合作，要求全數無人機必須全為台灣研發製造，呈現台灣本土無人機科技實力，來執行這次大甲媽護駕飛行任務。

南科管理局說，今年大甲媽祖出巡系列活動中的「開鑼」、「媽祖之光」以及「起駕」三個主要活動，都將會搭配南科無人機的群飛展演，數量由150台至300台，以全為本土設計製造的機型來說，將會是全台數量規模最大表演。

其中，尤其最後「起駕」活動，將會結合大型高空煙火施放共同展演，預期無人機群飛燈光秀搭配煙火施放效果，將為現場帶來璀璨炫麗視覺效果。

南科指出，這次展演是結合台灣希望創新公司、實踐大學、虎尾科技大學等團隊研發製造無人機軟硬體及台南藝術大學設計融合在地文化藝術圖像。