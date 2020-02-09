嘉義太保救難協會成員辦婚禮 噴射艇當禮車超吸睛

嘉義縣新港鄉31歲的黃郁壬與女友林維君交往11年，將於22日步入結婚禮堂，因共同服務於嘉義縣太保救難協會，分別擔任理事與財務長，盡心協助救災，太保救難協會理事長許正義為讓新人留下難忘回憶，將在婚禮當天出動噴射艇作為迎娶「禮車」，將新娘風光迎娶回家。

33歲的林維君同為嘉義縣新港人，個性爽朗熱情的她，熱愛冒險、挑戰自我，談起開始交往的契機，她靦腆的說，黃郁壬是自己的學弟，在國高中求學階段因打工認識，但各自到外縣市讀大學後再也未聯絡。

猶如電影中的浪漫情節，直到某次騎腳踏車在新港街上相遇後重新聯絡上，因而進一步交往，至今已愛情長跑11年；林維君說，她為自己設定了人生夢想清單，將夢想化為行動力，有夢就去追，黃郁壬始終伴在身邊，陪著她一一實現夢想。

2人一起環島、挑戰登上玉山、安排每年至國外自助旅行等，林維君更計畫要前去看極光，打趣的向黃郁壬喊出，去看極光前，都不算是真正的蜜月旅行。

談起加入太保救難協會的機緣，林維君因親友家中的長輩罹患失智症不幸走失，當時不知道有民間團體可以求援，因此親友間便自行搜尋，連續1周每日騎著機車漫無目的的四處尋找。

直到認識當時在協會正式成立前的前身救難隊後，救難隊成員一同出動人力協助搜尋，雖最終未能找到家中的長輩，但也令林維君感受到民間救難團體存在的重要性，因此義不容辭接下財務長的工作，無償利用工作空檔協助行政作業及第一線救災，至今服務近3年。

許正義看著協會裡的成員有情人終成眷屬，甚至新人還要興奮，事前幫忙發想創意點子，該以什麼代表救難協會作為迎娶禮車，在決定派出海上救災用的噴射艇後，更在今日上午事先將噴射艇拖出倉庫讓新人試乘，認真與新人討論婚禮當天該如何裝飾這艘獨一無二的「禮車」。