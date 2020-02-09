斗六市長盃社區棒球菁英邀請賽 今天熱鬧登場
雲林縣斗六市公所今天邀請8隊來自各地棒球好手，相會斗六國際棒球場，參加斗六市長盃社區棒球菁英邀請賽，要用熱鬧的賽事為新的一年揭開序幕。
斗六市長林聖爵表示，斗六的運動風氣要提升，場地、獎金和賽事缺一不可，過去一年公所整建多處場地，包括明德陸橋下的風雨籃球場以及梅林籃球場。
今年開始公所的體育獎金更將加倍，只要代表斗六市公所參加縣級或國家級甚至國際級的賽事為斗六爭光，公所都有獎金來給與選手支持鼓勵。
本次邀請隊伍分別來自斗六、虎尾、口湖、東勢、彰化、嘉義、台中以及高雄，賽程採循環制及八強淘汰制，賽事採國際棒球場最高規格競賽方式辦理，今日晉升四強的隊伍，將在下周日16號進行四強及冠亞賽。
斗六市由領隊張明璁、教練鍾坤璋帶領日月明球隊出戰，張明璁表示，這次邀請隊伍來勢洶洶，都是實力深厚的對手，斗六既有地主優勢，更要全力以赴為斗六爭光。
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