因應武漢肺炎疫情 雲縣府管制洽公民眾單一出入口

因應武漢肺炎疫情，雲林縣政府第一、二辦公大樓進出入口，都進行管制限制單一出入口進出，同時請洽公民眾進行酒精消毒與量測體溫。

縣府行政處指出，武漢疫情嚴峻，縣府2月3日起配合防疫工作，都會請洽公民眾量體溫與使用酒精手部消毒，民眾若要反覆進出辦公，將貼上紅色貼紙，就不用再量測第二次。

行政處表示，第一辦公大樓統一由「建設處」旁的出入口進出、第二辦公大樓則由「警衛室」旁出入口進出，造成民眾不便之處，進請見諒。

另外，雲林縣衛生局提到，武漢肺炎疫情造成口罩在全球大缺貨，中央流行疫情指揮中心已公告，政府徵用的口罩，在民生方面，原先超商通路自2月4日起停止販售，民眾不要再多跑一趟。

健保署兩天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，日前6日起口罩販售實名制正式上路，由郵差配送口罩至全國6,505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。

衛生局提醒，為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買；單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。

另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。