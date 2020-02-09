快訊

努力到最後一刻說再見 寶瓶星號中午黯然離開基隆母港

泰國士官長市區暴走大屠殺！17小時攻堅落幕至少21死

因應武漢肺炎疫情 雲縣府管制洽公民眾單一出入口

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
因應武漢肺炎疫情，雲林縣政府第一、二辦公大樓進出入口，都進行管制限制單一出入口進出，同時請洽公民眾進行酒精消毒與量測體溫。記者李京昇／攝影

因應武漢肺炎疫情，雲林縣政府第一、二辦公大樓進出入口，都進行管制限制單一出入口進出，同時請洽公民眾進行酒精消毒與量測體溫。

縣府行政處指出，武漢疫情嚴峻，縣府2月3日起配合防疫工作，都會請洽公民眾量體溫與使用酒精手部消毒，民眾若要反覆進出辦公，將貼上紅色貼紙，就不用再量測第二次。

行政處表示，第一辦公大樓統一由「建設處」旁的出入口進出、第二辦公大樓則由「警衛室」旁出入口進出，造成民眾不便之處，進請見諒。

另外，雲林縣衛生局提到，武漢肺炎疫情造成口罩在全球大缺貨，中央流行疫情指揮中心已公告，政府徵用的口罩，在民生方面，原先超商通路自2月4日起停止販售，民眾不要再多跑一趟。

健保署兩天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，日前6日起口罩販售實名制正式上路，由郵差配送口罩至全國6,505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。

衛生局提醒，為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買；單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。

另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

針對需要口罩獨居長者以及身心障礙者，將要求地方政府社會局與衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。

因應武漢肺炎疫情，雲林縣政府第一、二辦公大樓進出入口，都進行管制限制單一出入口進出，同時請洽公民眾進行酒精消毒與量測體溫。圖／本報資料照
因應武漢肺炎疫情，雲林縣政府第一、二辦公大樓進出入口，都進行管制限制單一出入口進出，同時請洽公民眾進行酒精消毒與量測體溫。記者李京昇／攝影

武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎疫情燒郵差運送「如山高口罩」 網笑：好怕被搶劫

口罩實名制後仍排隊 中醫師建議口罩這樣用

男星一家四口出門戴口罩　竟遭路人酸「口罩都被他們買光的」

調1700萬片口罩給香港 陸民群情激憤：印「我是中國人」

相關新聞

嘉義太保救難協會成員辦婚禮 噴射艇當禮車超吸睛

嘉義縣新港鄉31歲的黃郁壬與女友林維君交往11年，將於22日步入結婚禮堂，因共同服務於嘉義縣太保救難協會，分別擔任理事與...

因應武漢肺炎疫情 雲縣府管制洽公民眾單一出入口

因應武漢肺炎疫情，雲林縣政府第一、二辦公大樓進出入口，都進行管制限制單一出入口進出，同時請洽公民眾進行酒精消毒與量測體溫...

他贊助雲林家扶2200隻全雞 今再加碼200隻義賣

雲林家扶委員吳裕田捐贈超過2200隻新鮮全雞，給雲林家扶1100戶家庭、每戶2隻全雞，更加碼200隻生鮮全雞義賣，義賣活...

百年歷史五股開臺尊王今早過爐 數十陣頭迎請國姓公

每年引領萬名信眾參與隨香的百年宗教活動五股開臺尊王，今天一早6點在四湖海清宮辦理盛大的展開過爐活動，縣長張麗善等人蒞臨盛...

超狂防護衣！鹽水蜂炮遊客紙箱罩頭 裹成太空人拿盾牌

體驗刺激的台南鹽水蜂炮，安全防護不可少！有不少民眾發揮超狂創意，直接用紙箱套頭挖兩個洞，也有人用鋁箔全身裹得像太空人，還...

影／嘉義朴子小小國標舞者 元宵夜不畏寒風敬業演出

嘉義縣議員兼朴子市姊妹連線協進會理事長黃嫈珺，與夫婿、國標舞老師翁仲德，自2017年起積極指導縣內學童免費學舞，用心陪伴...

鞭春牛、高空煙火 聖母廟鬧元宵

「一鞭，中華國運又光明，二鞭，風調雨順國運昌…」台南市長黃偉哲昨晚應正統鹿耳門聖母廟之邀，主持鞭春牛民俗活動，祈求風調雨順、五穀豐收。民眾也迫不及待搶春牛，希望能取得好兆頭，隨後炸蜂炮及高空煙火也震撼登場，將台南夜空點綴的耀眼奪目，越夜越美麗。

鹽水百座炮城齊發 14人輕傷

台南鹽水蜂炮昨晚進入最高潮，武廟神轎分5條路線出發遶境，廟方燃放5座炮城後，沿著神轎遶境路線百餘座炮城傾巢而出，百萬支蜂炮齊發，醫護站統計，至昨晚10點共有14人受到輕傷，其中一名婦人左眼受傷需轉診治療。

不只捐錢 扶輪社友篩檢失智症

雲嘉南地區為全台老化程度較高的縣市，發現隨著年齡老化，罹患失智症比例愈來愈高，為了促使早期發現，早期治療失智症，國際扶輪3470地區培訓逾800名篩檢志工，並在雲嘉南地區做了3場大型失智症篩檢，國際扶輪3470地區總監李松江表示，由社友擔任志工，不是只有捐錢了事，希望喚醒社區民眾關心失智症議題。

疫情衝擊 賣「有機蔬菜箱」自救

雲林縣許多有機、產銷履歷菜農與學校契作供應營養午餐，受到武漢新冠肺炎延後開學兩周影響，面臨銷售窘境，許多農民推出「有機蔬菜箱」上網銷售自救，獲得許多民眾、企業響應，上線僅一天時間，就有大量訂單湧入，農民感謝各界送暖，協助有機小農度過這次危機。

嘉義九華山地藏庵親子寫生 雲霄古道點燈

嘉義九華山地藏庵昨天舉辦元宵親子寫生，吸引上千親子在廣場寫生，享受藍天白雲、溫暖陽光，嘉義市長黃敏惠到場發送元宵糖果，並呼籲戶外空氣流通處不一定需要戴口罩，地藏庵晚間點舉辦「雲霄古道元宵提燈」點燈，本月15日前每晚亮燈，歡迎大家走雲霄古道看燈飾。

奉天宮、六興宮 媽祖巡「嘉」除疫

嘉義縣新港鄉天上聖母廟奉天宮及溪北六興宮昨天舉行媽祖遶境儀式，因應今年年初爆發的武漢新冠肺炎疫情，兩間廟分別邀請境內具除疫消災的神祇，以及象徵金木水火土的火爐、媽祖符令舉辦除疫祈福儀式。

熱門新聞

好神！王惠美擲出立筊 彰邑城隍睽違24年出巡繞境

好巧！1萬8000人要抽2錢金雞 這廟竟抽到自家董事長

大甲媽9天8夜徒步遶境 今元宵夜擲筊確定3月19日起駕

屏東歸來鐵道二手市集吸萬人 歸來人喊出「成功歸來」

流感威脅更甚武漢肺炎 台東醫衛人員籲快接種流感疫苗

影／台東元宵炸虎爺1人重傷 顯陽堂：全力協助救治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。