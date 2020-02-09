他贊助雲林家扶2200隻全雞 今再加碼200隻義賣

雲林家扶委員吳裕田捐贈超過2200隻新鮮全雞，給雲林家扶1100戶家庭、每戶2隻全雞，更加碼200隻生鮮全雞義賣，義賣活動今天在虎尾布袋戲館熱鬧開幕，每隻雞肉只要百元，現場相當熱鬧。

義賣活動除有生鮮全雞，還有各界善心捐贈的各項全新生活用品、文具、玩具、家電等物品琳瑯滿目，雲林家扶委員黃冠賓，更捐贈全新珍藏的大提琴展示販售，許多民眾攜家帶眷來挖寶，用行動幫弱勢學子募集助學金。

雲林家扶台西希望教室烏克麗麗隊、瘋海口非洲鼓隊以及愛飛弦北港吉他才藝隊接力演出，為義賣增添優雅氣息；雲林家扶才藝隊也到場表演，讓民眾採購同時享受音樂饗宴。

吳裕田委員表示，喝雞湯養生是台灣人習俗，目前各界都將焦點放在防疫，弱勢家庭除得小心防疫，也要憂心家中經濟，他希望提供鮮雞希望，讓他們寒冬中可以煮雞湯暖身，增強抵抗力，義賣加碼的生雞也可讓民眾在購買生雞回家的同時，幫助弱勢兒少穩定就學。

義賣現場只要有消費，還能體驗時下最流行的VR虛擬實境遊戲，遊戲還結合兒童保護的觀念，讓參與親子可透過遊戲體驗兒少保護、提升兒少自我保護能力。