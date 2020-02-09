百年歷史五股開臺尊王今早過爐 數十陣頭迎請國姓公

每年引領萬名信眾參與隨香的百年宗教活動五股開臺尊王，今天一早6點在四湖海清宮辦理盛大的展開過爐活動，縣長張麗善等人蒞臨盛會，並感謝地方對宗教文化傳承及公益的付出。

五股開臺尊王過爐，又稱國姓公過爐，是雲林縣定民俗活動，原本是家族子孫祭祀，「落公」後由五股所屬各部落間輪流值年奉祀，過爐儀式迄今已有百年歷史。

今年輪值主辦為次房股虎尾鎮延平里下南聚落的震天宮，按往例於過爐前兩天先辦理神器和金牌等點交儀式，六鄉鎮十三庄頭各村里長和執事人員，在前天過爐各文物點交給長房股四湖鄉崙北村海清宮、溪仔崙舊紅壇。

縣長張麗善表示，五股開臺尊王過爐為是雲林縣重要無形文化資產，縣府2016年登錄為縣定民俗，並持續推動文化資產的調查研究與保存記錄工作，五股開臺尊王過爐相關的民俗活動豐富有具有文化深度。

她說，迎請國姓公陣頭，也都是傳承百年，由各村子弟所成立的「自組陣頭」如敢仔獅、雞籠獅、開嘴獅、北館、唱班及擔花班數十個陣頭擔任，深具在地傳統，可看性十足和傳承意涵。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，五股開臺尊王過爐還保留神龕啟封、點交熔金、貼封條蓋私章、分旗腳、四股吃一股等獨特民俗，歡迎民眾踴躍參與過爐盛事。