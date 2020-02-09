畫家張德怡巧手畫菩薩 台南開展

知名佛畫家張德怡即日起至3月底止，分別在台南市政府民治及永華市政中心，舉辦「菩提傳心」、張德怡工筆佛畫師生聯展，共展出105件作品。張德怡表示，期望用菩薩佛法無邊的力量來化解大眾對武漢新冠肺炎的不安。

大約11年投入佛畫世界裏的張德怡，以個人情感信仰與佛畫藝術相聯結，作品中薀涵著她對於人生體悟及佛法領略，在諸佛菩薩慈悲的面相中，除了闡述著世間哲理，也傳達生命和諧圓滿境域。

張德怡汲古出新，力求跳脱傳统佛像框架，重新詮釋觀音菩薩輕靈優雅、超塵脫俗之美，頗受好評。

近年來，她除了專心致力於佛畫創作與教導學生發揚佛畫藝術外，更親自投身公益，帶領學生參與捐白米、捐棺、義賣等慈善活動不遺餘力，義賣所得則全數捐助流浪犬飼料醫療費、獨居老人送餐及南部高中、國中、小學弱勢清寒學生的獎助學金等，她以實際行動幫助弱勢，仁心善行，令人敬佩。

張德怡表示，近年來投入佛畫世界裏，令他感受到心裡的平靜，為使這份熱誠及技巧不至於失傳，開班傳授，每名學生也認真揣摩箇中奧秘處，每幅佛像畫都有其慈悲的一面，為使學生創作有展出的機會，近期逢新冠肺炎肆虐，以莊嚴的佛像畫來祈福能平安度過病毒浩劫。