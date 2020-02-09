超狂防護衣！鹽水蜂炮遊客紙箱罩頭 裹成太空人拿盾牌

體驗刺激的台南鹽水蜂炮，安全防護不可少！有不少民眾發揮超狂創意，直接用紙箱套頭挖兩個洞，也有人用鋁箔全身裹得像太空人，還拿盾牌保護，更多人在防護衣後面大做文章，成了鹽水蜂炮的另類吸睛焦點。

咻！咻！咻！碰！碰！碰！台南鹽水蜂炮昨晚7點神轎開始夜間繞境後，上百座炮城百萬炮齊發，整個鹽水小鎮陷入蜂炮狂炸的刺激嘉年華，加上此起彼落接力施放的高空煙火，照亮夜空成了不夜城，市府估計到今天凌晨共湧入65萬人次遊客，人潮從巷弄擠爆滿溢出來。

在官方大力宣導下，多數遊客都會安全著裝，從頭到腳把全身包得緊緊的，更能盡興享受鹽水蜂炮的刺激，街上也處處可見賣防護衣的小販，讓大家享受刺激，也能安全平安歸。