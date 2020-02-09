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超狂防護衣！鹽水蜂炮遊客紙箱罩頭 裹成太空人拿盾牌

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南鹽水蜂炮防護裝備不可少，也出現不少超狂創意，有人直接用紙箱當安全帽。記者吳淑玲/攝影

體驗刺激的台南鹽水蜂炮，安全防護不可少！有不少民眾發揮超狂創意，直接用紙箱套頭挖兩個洞，也有人用鋁箔全身裹得像太空人，還拿盾牌保護，更多人在防護衣後面大做文章，成了鹽水蜂炮的另類吸睛焦點。

咻！咻！咻！碰！碰！碰！台南鹽水蜂炮昨晚7點神轎開始夜間繞境後，上百座炮城百萬炮齊發，整個鹽水小鎮陷入蜂炮狂炸的刺激嘉年華，加上此起彼落接力施放的高空煙火，照亮夜空成了不夜城，市府估計到今天凌晨共湧入65萬人次遊客，人潮從巷弄擠爆滿溢出來。

在官方大力宣導下，多數遊客都會安全著裝，從頭到腳把全身包得緊緊的，更能盡興享受鹽水蜂炮的刺激，街上也處處可見賣防護衣的小販，讓大家享受刺激，也能安全平安歸。

鹽水顏姓在地人指出，最近幾年，很多遊客會穿自製創意防護衣，還有人在後面寫上為關聖帝君祝賀字言，還有國外遊客用中文寫上訴求，也有人寫姓氏，元宵願望是，雖然全身包得看不出誰是誰，但透過防護衣呈現個人特色，找尋特色防護衣，是體驗鹽水蜂炮的另一樂趣。

台南鹽水蜂炮防護裝備不可少，也出現不少超狂創意，有人全身裹得像太空人，躲在保護盾牌板後方拍照紀錄。記者吳淑玲/攝影
台南鹽水蜂炮防護裝備不可少，街上有賣全套防護裝備。記者吳淑玲/攝影
體驗鹽水蜂炮防護衣也是一大看點，有日本遊客直接寫上訴求。記者吳淑玲/攝影
體驗鹽水蜂炮安全裝置越齊全，越能享受刺激。記者吳淑玲/攝影
體驗鹽水蜂炮安全裝置越齊全，越能享受刺激。記者吳淑玲/攝影
台南鹽水蜂炮防護裝備不可少，也出現不少超狂創意，成為另類焦點。記者吳淑玲/攝影

鹽水蜂炮
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