影／嘉義朴子小小國標舞者 元宵夜不畏寒風敬業演出

嘉義縣議員兼朴子市姊妹連線協進會理事長黃嫈珺，與夫婿、國標舞老師翁仲德，自2017年起積極指導縣內學童免費學舞，用心陪伴看見成效，在1月18日帶領小舞者們參加「2020台灣扶輪盃青年標準舞世界公開賽」，一舉拿下5金、7銀、14銅，創下佳績。

朴子姊妹連線國標舞青少班學員為感謝媽祖的庇佑與地鄉親支持，儘管配天宮首次因武漢新冠肺炎取消傳統「燈花媽踩街嘉年華遊行」，小舞者不畏寒冷天氣，僅穿上蕾絲與薄紗訂製舞衣，元宵夜在配天宮及天公壇前熱舞，敬業演出令現場民眾看了直呼好過癮。

黃嫈珺表示，朴子姊妹連線國標舞青少班80多名學員中，年紀最小的學員王允蘋剛滿5歲，首次參與國際賽事即獲得雙冠軍，當問起比賽時看到外國裁判會不會緊張，王允蘋稚嫩的回應，很喜歡跳舞，一點也不害怕，只要跳舞就覺得很快樂。

學員中更有一對就讀四年級的雙胞胎姐妹林筠凡與林頌凡，因深受朋友跳國標舞的美麗舞姿吸引，因而下定決心學舞。黃嫈珺笑說，林頌凡在觀摩國標舞課程後，還寫下此段經歷投稿國語日報，順利刊登後，姐妹倆帶著上報的作品來找她說，他們真的想學國標舞。

對於國標舞的熱愛，林筠凡與林頌凡堅定的說，能跳到什麼時候，就跳到什麼時候，2人也同樣在國際賽事中拿下佳績，包辦前三名。

介紹起朴子姊妹連線國標舞青少班學員，黃嫈珺滿是驕傲，她分享，許多學員剛來社團學舞時，仍不太會舞動身體，個性也極度害羞，也曾在教室因為太緊張而放聲大哭，但在練習後，逐漸找到自信，現在更能面對群眾，展現優美的舞姿。