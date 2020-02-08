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台南鹽水蜂炮越夜越刺激 市府：65萬人次湧入體驗

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南鹽水蜂炮在鹽水國中集中施放，人數也是爆多。記者吳淑玲／攝影

台南鹽水蜂炮今晚另一高潮是晚間9點，在鹽水國中的集中施放區，有3座「鼠年行大運」炮城施放，台南市長黃偉哲晚間9點抵達鹽水國中，致詞時表示大家都想看蜂炮，並詢問觀眾「喜歡看炮城」的請舉手，結果全場踴躍舉手，黃偉哲說，看起來講不下去了，短暫致詞祝大家新年快樂，新鼠年行大運，蜂炮帶給大家好運 。

台南市政府為讓民眾用另一種方式體驗鹽水蜂炮，在鹽水國中有蜂炮體驗，民眾參與相當踴躍，從下午開始自己製作炮城，晚上在鹽水國中施放，由三家企業贊助的大型主炮城，每座都有30萬支以上，民眾加上火樹銀花、高空煙花等，主辦單位宣布集中施放區就有2萬人湧入，鹽水區內上百座炮城也接力施放，整晚炮聲不斷，整個鹽水蜂炮帶進最高潮。

鹽水蜂炮為期兩天，施放近200座炮城，多集中在今天元宵節晚上，武廟神轎分5路繞境，到處都是擠爆的遊客，活動約要到凌晨才會結束，台南市府估算，今天晚上到鹽水體驗蜂炮的遊客，到整個蜂炮結束，約可達65萬人次，人潮幾乎可用擠爆形容。

台南鹽水蜂炮在鹽水國中集中施放，火樹銀花相當漂亮。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮越夜越刺激。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮在鹽水國中集中施放，人數也是爆多。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮在鹽水國中集中施放，人數也是爆多。記者吳淑玲／攝影

鹽水蜂炮 黃偉哲 神轎
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