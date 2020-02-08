鹽水蜂炮不長眼 14人受傷就醫

台南鹽水蜂炮昨晚最熱鬧，刺激的蜂炮四射，雖然多數遊客裝備齊全，仍有部分遊客未戴好裝備眼及手腳被沖天炮受傷，醫護站統計，至昨晚10點共有14人受到輕傷。

醫護站統計，共有14名男女受傷就醫，其中一名40多歲澎姓婦人左眼受傷需轉診至醫院醫院外，其他人都是手腳等輕傷，在醫護站治療後即離去。

鹽水蜂炮今晚炸到最高潮，100多座大小炮城齊放超過200萬支沖天炮，化成一條條火龍，衝向神轎與民眾，炮聲與驚呼聲連連，絢麗煙火此起彼落，照亮夜空，鹽水小鎮徹夜狂歡喧鬧。