鹽水蜂炮不長眼 14人受傷就醫
台南鹽水蜂炮昨晚最熱鬧，刺激的蜂炮四射，雖然多數遊客裝備齊全，仍有部分遊客未戴好裝備眼及手腳被沖天炮受傷，醫護站統計，至昨晚10點共有14人受到輕傷。
醫護站統計，共有14名男女受傷就醫，其中一名40多歲澎姓婦人左眼受傷需轉診至醫院醫院外，其他人都是手腳等輕傷，在醫護站治療後即離去。
鹽水蜂炮今晚炸到最高潮，100多座大小炮城齊放超過200萬支沖天炮，化成一條條火龍，衝向神轎與民眾，炮聲與驚呼聲連連，絢麗煙火此起彼落，照亮夜空，鹽水小鎮徹夜狂歡喧鬧。
今天下午3點，從各地來的人潮陸續湧進鹽水，晚上6點30分，神轎隊伍從武廟出發，分四路穿梭大街小巷，位於鹽水國中操場的集中施放區，晚上9點施放主題炮城。今年的炮城多用較先進的電盤引燃蜂炮，較傳統引信點燃，更能精準地控制發射時間和順序。
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