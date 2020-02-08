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不只捐錢還培訓8百志工 國際扶輪3470地區篩檢失智者
雲嘉南地區為全台老化程度較高的縣市，發現隨著年齡老化，罹患失智症比例愈來愈高，為了促使早期發現，早期治療失智症，國際扶輪3470地區培訓逾800名篩檢志工，並在雲嘉南地區做了3場大型失智症篩檢，國際扶輪3470地區總監李松江表示，由社友擔任志工參與關心，不是只有捐錢了事，希望喚醒社區民眾關心失智症議題。
負責此次失智症篩檢計畫的嘉市陽明醫院院長謝景祥表示，總監李松江希望社友們親身參與，培訓成社區失智症篩檢志工，篩檢出陽性患者接後續詳細治療，不是只有捐錢了事，也獲得嘉義市長黃敏惠大力支持，還把第一線里長拉進來參與成為培訓志工，去年多達400多人接受培訓，扶輪社也發動社友們熱情參與，光是嘉義市這場篩檢就有1050人參與，完成初篩且為有效量表有930人，初篩為疑似失智個案轉二階段篩檢民眾105人，二階段最後實際就診且確診失智患者有9人。台南完成初篩也有591人。
謝景祥說，今年83歲母親，10年前突發脾氣變暴躁，「害我常莫名被罵」，起初原以為只是躁鬱症，經由身心科醫師診斷確診為失智症，失智症呈現的症狀千奇百怪，是慢慢發生，均衡營養加上運動是最好的方法，除了藥物治療外，鼓勵每天走路1小時，經由培訓的失智症篩檢志工，不只未來深入社區，自己也受惠更了解什麼是失智症。
李松江本身在台南開診所，他表示，去年迄今在雲嘉南地區做了3場大型失智症篩檢，篩檢出陽性患者接後續詳細治療，主要目的是讓患者能早期發現、早期治療，延緩失智症患者的病情，減少對家庭與社會的負擔，成果豐碩，非常感謝雲嘉南地方政府與各大醫院的協助。
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