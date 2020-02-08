影／武漢肺炎疫情發燒 台南聖母廟鞭春牛為全球加油

「一鞭，中華國運又光明、二鞭，風調雨順國運昌…」台南市長黃偉哲今晚應正統鹿耳門聖母廟之邀，主持鞭春牛民俗活動，祈求風調雨順、五穀豐收，民眾迫不及待搶春牛，取得好兆頭；今年新冠肺炎疫情發燒，廟方鞭春牛的同時，也祈求在媽祖庇佑下疫情早日獲得控制，高呼「中國加油、台灣加油、全球加油」。

一年一度的台南正統鹿耳門聖母廟花火迎春系列活動的重頭戲，鞭春牛、搶春牛，昨天晚間隆重登場，吸引數以萬計人潮湧入，將現場擠的水洩不通、寸步難行，廟方也不斷呼籲民眾維持秩序，以免推擠發生意外。

聖母廟主委王明義邀請台南市長黃偉哲擔任主祭官，鞭春牛一下、二下，伴隨司儀「春牛贊」的順口溜，共鞭打12下，直至最後一下一落，台下引頸期盼的民眾蜂湧而上，個個奮不顧身衝向前，瞬間將春牛肢解一空，希望新的一年闔家平平安安、五穀豐收。

鞭春牛、搶春牛活動結束後，王明義等人為高空煙火啟炮，「轟隆隆！」一門又一門的高空煙火直衝雲霄，有如天女散花般絢麗煙火，如夢似幻的躍上夜幕，耀眼奪目，此外煙火瀑布，火樹銀火垂降而下，令上萬民眾如痴如醉。