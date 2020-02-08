影／台南鹽水武廟蜂炮啟炮 日本遊客：小心武漢肺炎
咻咻咻！超震撼。台南鹽水武廟神轎原預定晚間6點半左右出發，展開夜間繞境，因白天的炮城多，加上遊客湧入，神轎延後半小時才入廟休息，炮城也延後施放，約晚間8點先施放高空炮，接著施放蜂炮，萬炮齊發，讓爆滿的民眾享受槍林彈雨般刺激體驗。
「咻！咻！」夾著爆炸聲響，雖然武廟工作人員一再透過廣播呼籲，沒有安全裝備不要靠近炮城，但也阻擋不了犁蜂炮勇士衝「蜂」陷陣的勇氣。
犁蜂炮的神轎隊伍晚間8點，再次從從武廟集結出發，5座蜂炮城陸續施放，萬蜂齊發朝著遊客與神轎炸射，引爆人蜂近身的肉搏戰，招待各方遊客鹽水特有的「蜂炮大餐」。犁蜂炮的神轎隊伍兵分5路，開啟「蜂」狂戰役，龍護宮的太子爺蜂炮城、伽藍廟的八卦炮城、福南宮炮城等上百座炮城陸續引燃，讓鹽水小城陷入了「蜂」林「炮」雨中。
今年有不少國外遊客，有不少日本遊客結伴體驗蜂炮，其中有一名日本遊客在防護衣後方寫著「小心武漢肺炎」及2020加油等字樣，跟著神轎體驗鹽水小城幻化成不夜城，
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